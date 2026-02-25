Fior d’Albenga 2026: aperte le candidature per realizzare le aiuole

Scadrà giovedì 6 marzo 2026 alle ore 12.00 il termine per presentare la manifestazione di interesse per partecipare a “Fior d’Albenga” con la realizzazione di un’aiuola fiorita nel centro storico di Albenga.

Il tema dell’edizione 2026, “Fior d’Albenga – il gioco fiorisce. Dai spazio alla tua immaginazione”, invita partecipanti e visitatori a vivere un percorso creativo e immersivo in cui fiori e piante aromatiche diventano strumenti di gioco, scoperta e relazione, trasformando piazze e spazi urbani in scenari originali e coinvolgenti pensati per tutte le età.

Come da tradizione, le aiuole di largo Doria e di piazza San Michele saranno curate dall’Associazione Fior d’Albenga e avranno come tema “Costruzioni e mattoncini”, mentre la seconda aiuola di piazza San Michele sarà realizzata dal Comune di Diano Marina nell’ambito dell’evento Aromatica.

L’avviso pubblico del Comune di Albenga è rivolto ad aziende del settore florovivaistico, agricolo e legato ai prodotti della terra e al giardinaggio, enti territoriali, aziende artigianali, commerciali e attività del territorio, associazioni e soggetti senza scopo di lucro, artisti.

Le aree interessate dagli allestimenti floreali sono: piazza Trincheri, piazza San Domenico, piazza Rossi, piazza Fraudero, piazza dei Leoni, piazzetta Torlaro, piazza IV Novembre, Porta Molino (fuori le mura), piazza San Francesco, piazza del Popolo, viale Martiri della Libertà.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 6 marzo consegnando un plico all’Ufficio Protocollo (piazza San Michele 17) con la dicitura: “Fior d’Albenga 2026 – Manifestazione di interesse per la realizzazione di un’aiuola”.

Un’apposita commissione valuterà l’ammissibilità dei progetti.

Qui tutte le info su come partecipare.