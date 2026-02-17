RedFish LongTerm Capital spa, holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese a elevato potenziale, e la sua controllata al 99%, Movinter spa, annunciano la sottoscrizione di un accordo vincolante condizionato per l’acquisizione dell’80% del capitale di Metal Finishing System Inc (Mfs), società americana con sede nello stato della Pennsylvania attiva nella produzione e industrializzazione di assiemi metallici per il mercato industriale, medicale ed elettromeccanico. L’operazione sarà effettuata tramite Six Usa Inc, società controllata al 75% Movinter.

Le quote oggetto di vendita saranno cedute per una partecipazione pari all’80% dal socio fondatore Mr. Earle Bare, il quale resterà nella compagine sociale con una partecipazione pari al 20% a fronte di un corrispettivo al closing pari a 1,85 milioni di dollari.

L’operazione rientra nella strategia di integrazione orizzontale nel mercato Aerospace, Rail & Navy iniziata con l’acquisizione, a fine 2021, di Tesi srl e portata avanti con l’acquisto del controllo di Movinter nel 2023, Six Italia e Saiep nel 2024 e Alpi Aviation nel 2025, con l’obiettivo di ottimizzare l’offerta di assiemi complessi in kit (componenti pre-assemblati per il montaggio) e il conseguente posizionamento competitivo verso i grandi costruttori mondiali. In particolare, l’acquisizione di Mfs in Pennsylvania è propedeutica a garantire ai clienti una presenza produttiva e strategica sul territorio funzionale alla realizzazione di importanti commesse quali WMata e Septa, oltre che a porre le basi per sviluppare ulteriormente il portafoglio clienti.

Mfs Inc è stata fondata nel 1983 e implementata nello stato della Pennsylvania nel 1984 da Mr. Earle Bare, il quale, a seguito dell’operazione, rimarrà come socio in qualità di direttore generale e consigliere delegato alla guida strategica e operativa della società insieme al management di Movinter. Nel corso della sua storia, Mfs è diventata un partner Tier-2 di rilevanti multinazionali nello stato della Pennsylvania nei mercati medicale, industriale e anche ferroviario. Con sede legale e operativa a Lionville, in provincia di Philadelphia, Mfs impiega circa 22 dipendenti, e ha chiuso il 2025 con un fatturato di circa euro 3 milioni di dollari, un ebitda adjusted di 0,3 milioni e una pfn (debito) di 0,3 milioni.

L’esecuzione dell’accordo di acquisizione, mediante il trasferimento dell’80% delle quote di Mfs, è sottoposto ad alcune condizioni sospensive tipiche di accordi di tale natura tra cui, inter alia, il raggiungimento di determinati KPI al 31 marzo 2026, il completamento della Due Diligence ed eventuali autorizzazioni da parte di terze parti.

L’accordo, inoltre, prevede il pagamento, da parte di Six Usa, di un corrispettivo fisso al closing – previsto per la fine di maggio del 2026 – pari a 1,85 milioni di dollari di cui 100 mila attraverso delegazione di pagamento di Rfltc spa con l’utilizzo di azioni proprie Rfltc al prezzo unitario di 1,30 euro per azione corrisposte al socio Mr. Earle Bare. L’operazione prevede inoltre entro 30 giorni dal closing il versamento di un finanziamento soci da parte di Six Usa di 200 mila dollari.

L’operazione verrà finanziata attraverso mezzi propri di Movinter, oltre al concambio in azioni Rfltc, descritto sopra, per 100 mila dollari equivalenti a un numero di azioni pari a circa 65.000 al prezzo unitario di 1,30 euro per azione.

Simone Lo Giudice, ceo di Movinter e investment manager di Rfltc (in foto), ha commentato: “Mfs rappresenta per noi il ponte per raggiungere i nostri obiettivi nel continente americano, un mercato in forte espansione grazie agli investimenti sia da parte dei nostri principali clienti, sia ingenerale nel settore dei trasporti. Con questa acquisizione puntiamo a sviluppare l’attuale stabilimento produttivo di Mfs e garantire una replicabilità delle nostre competenze in prossimità dei principali costruttori di treni in Usa. Siamo molto soddisfatti di aver trovato in Earle Bare un imprenditore e manager che ha deciso di accompagnarci in questa sfida internazionale. Siamo consapevoli che i nostri obiettivi comuni convergeranno nelle migliori soluzioni per i nostri clienti».

Paolo Pescetto, presidente di Rfltc e di Movinter, ha dichiarato: “Questa acquisizione, la quinta dopo Movinter, Six Italia, Saiep e Alpi Aviation, conferma la nostra determinazione nel creare un player globale nel mondo dei Tier-1 nel ferroviario, navale e aerospaziale, ora il nostro obiettivo è massimizzare le competenze tecniche di queste realtà a beneficio di un mercato in forte espansione a livello globale. La nostra strategia di valorizzare realtà dal grande potenziale nel lungo termine come Rfltc vede in questo progetto la propria massima espressione”.

Earle Bare, ceo di Mfs ha aggiunto: “Negli ultimi decenni abbiamo sviluppato Mfs sulla base di alta qualità, affidabilità e relazioni a lungo termine con i nostri clienti. Entrare a far parte del progetto con con Movinter e Rfltc rappresenta un’opportunità significativa per rafforzare le nostre capacità, espandere la nostra presenza sul mercato e garantire continuità ai nostri dipendenti e partner. Sono orgoglioso di continuare a guidare Mfs in questa nuova fase di crescita e sviluppo”.

L’operazione è stata portata avanti da RedFish LongTerm Capital apa e dalla controllata Movinter spa attraverso il ceo di Movinter e Investment manager di Rfltc Simone Lo Giudice, il ceo di Rfltc Andrea Rossotti e il presidente delle due società Paolo Pescetto e dalla Legal director avvocata Joanna Gualano coadiuvati dal Senior Analyst Guido Gigliotti e l’Analyst Silvia Marna Bruni.