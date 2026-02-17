Partenza lanciata in Borsa per Erg dopo una notizia apparsa sul Corriere della Sera in merito alle valutazioni del gruppo controllato dalla famiglia Garrone riguardo a operazioni straordinarie che potrebbero portare a un riassetto azionario della società.
Fra gli operatori interessati ci sarebbero sia A2A che la prima azienda elettrica svizzera Axpo, oltre ad alcuni fondi di investimento, ma per il quotidiano l’ipotesi più accreditata sembra essere quella di un’aggregazione di Erg con un attore industriale.
Il titolo Erg alle 12.30 segna un rialzo del 4,98%.