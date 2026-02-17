Le assessore del Comune di Genova ai Servizi educativi Rita Bruzzone e al Welfare Cristina Lodi hanno inviato al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara una lettera per chiedere il potenziamento dell’istruzione scolastica dedicata ai minori stranieri non accompagnati, con particolare riferimento al ruolo strategico dei Centri Provinciali per l’Istruzione per gli Adulti (Cpia).

Come capogruppo di Riformiamo Genova – spiega in una nota Maria Luisa Centofanti – ho presentato una interrogazione per conoscere quali riscontri concreti siano arrivati dal Ministero e per sollecitare l’attivazione del tavolo nazionale annunciato, che deve tradursi rapidamente in misure operative. La formazione non è un capitolo accessorio delle politiche di accoglienza, ma il centro di ogni percorso di integrazione. Garantire l’apprendimento della lingua italiana, l’accesso a competenze culturali e professionali e un orientamento serio significa restituire dignità, autonomia e prospettive reali a questi ragazzi. Significa dare loro strumenti per costruire il proprio futuro e, allo stesso tempo, rafforzare la coesione sociale della nostra comunità.

“I Cpia – prosegue la nota – insieme agli enti del terzo settore, al volontariato e al sistema scolastico, stanno facendo da anni un lavoro immenso e preziosissimo, spesso con risorse limitate e con un numero di ore insufficienti rispetto ai bisogni effettivi. È necessario aumentare le sezioni dedicate, incrementare le ore di insegnamento dell’italiano, oggi troppo ridotte, e rafforzare il personale docente e amministrativo. Allo stesso modo, occorre investire nella mediazione culturale e nell’accompagnamento individuale, per aiutare questi giovani non solo ad assolvere l’obbligo scolastico, ma a scegliere consapevolmente il proprio percorso formativo e professionale. Dopo il sollecito, è previsto un tavolo nazionale sul tema: è fondamentale che non resti un annuncio, ma diventi un momento concreto di confronto e di decisione, capace di portare a un incremento strutturale delle risorse e a una programmazione stabile nel tempo”.