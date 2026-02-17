Proseguono a Chiavari gli interventi di messa in sicurezza della strada di Sanguineto. È attualmente in corso il secondo lotto dei lavori nel tratto all’altezza del civico 8, un’opera importante per rafforzare la sicurezza del territorio e tutelare la viabilità della zona.

Il progetto interessa circa trenta metri di carreggiata e prevede un insieme di interventi strutturali finalizzati al consolidamento definitivo dell’area. Già lo scorso ottobre si era conclusa la realizzazione della palificata, un’opera strutturale decisiva per prevenire eventuali cedimenti della sede stradale e garantire maggiore stabilità al tratto interessato.

In questa seconda fase è in esecuzione il rifacimento del muro di rivestimento verso valle, intervento ormai quasi completato e fondamentale per assicurare una maggiore solidità alla carreggiata. A seguire, si procederà con il posizionamento del nuovo guard rail e con il ripristino dell’area sottostante la strada, completando così l’opera di consolidamento.

Il costo totale dei due interventi ammonta a circa 335 mila euro.