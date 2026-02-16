Avvio positivo per la Borsa di Milano che cresce dopo i primi scambi. Il primo indice Ftse Mib apre a 45.487,99 punti base, in crescita dello 0,13%, con l’Ftse All share in identico aumento. In evidenza sul listino principale i titolo bancari: Bper Banca segna +1,91%, Unicredit +1,85%, Banca Popolare di Sondrio +1,65%, Mediobanca +1,61%. In calo Enel (-1,88%), A2A e Inwit (entrambi -1,58%) e Amplifon (-1,02%).

Avvio cautamente positivo per i listini europei in una seduta che sarà orfana di Wall Street che è chiusa per festività (Presidents’ Day). La Borsa migliore è quella di Madrid che sale dello 0,6%. Segue Francoforte, in rialzo dello 0,3%, con Londra, Parigi e Amsterdam in crescita dello 0,1%.

Mercati asiatici in ordine sparso. Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo che ha risentito negativamente dei dati sul Pil del quarto trimestre, significativamente al di sotto delle aspettative del mercato. A fine seduta l’indice Nikkei ha segnato un calo dello 0,24%. I listini cinesi non scambieranno per tutta la settimana per le celebrazioni del Nuovo anno lunare.

Sul valutario, l’euro è in lieve diminuzione nei confronti del dollaro, scambiato a 1,1864 (1,1873 in chiusura venerdì). La moneta unica europea guadagna nel confronti dello yen, che passa di mano a 181,75 (181,42).

Sul fronte delle materie prime, poco mosso il petrolio con gli operatori che monitorano i rischi geopolitici prima della ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran attesa per martedì. Il Wti con consegna a marzo passa di mano a 62,90 dollari al barile con un avanzamento dello 0,02% mentre il Brent con consegna ad aprile è scambiato a 67,70 dollari al barile con una crescita dello 0,01%.

L’oro contratto spot scende sotto i 5.000 dollari a 4.997 dollari l’oncia (-0,9%).

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni senza variazioni di rilievo: il differenziale ha avviato la seduta a 60,2 punti base contro i 60,9 della chiusura di venerdì. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,35%.