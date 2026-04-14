Metro Brin Canepari: proseguono i lavori propedeutici alla ripartenza del cantiere

Nel cantiere della Metropolitana di Brin-Canepari le nuove imprese esecutrici del consorzio Conpat procedono con gli interventi propedeutici al riavvio dei lavori a pieno regime: è terminata la realizzazione del nuovo passaggio pedonale tra l’uscita della metropolitana e via Ariosto, che sarà quindi aperto e fruibile già nelle prossime ore, dopo la formalizzazione del passaggio di consegne dell’opera al Municipio.

“Con la ripresa delle lavorazioni abbiamo richiesto la rimodulazione del cantiere per venire incontro alle esigenze della comunità di Certosa da troppi anni soffocata da cantieri, con la rimozione del semaforo in via Piombelli, il ripristino della preesistente viabilità, lo svuotamento e la pulizia delle vasche della fondazione della futura stazione in piazzale Palli”, commenta l’assessore alle Infrastrutture e Lavori pubblici del Comune di Genova Massimo Ferrante, che si dice soddisfatto per l’apertura del passaggio pedonale “un impegno che ci siamo presi per andare incontro alle legittime richieste dei residenti che da anni, oltre a subire i disagi della presenza del cantiere, erano costretti a un lungo percorso per raggiungere la stazione della metro”.