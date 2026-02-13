Il progetto per la riqualificazione delle aree incolte di Pagliari continua dopo la conclusione della prima parte dei lavori inaugurata lo scorso marzo. Dopo l’approvazione del progetto, il Comune della Spezia ha aggiudicato i lavori di sistemazione e fruibilità del secondo lotto a C.O.A.F. Soc. Coop.va, per un importo di 380.765,26 euro oltre Iva di legge, con un ribasso del 14,75%.

L’intervento è finanziato nell’ambito del Programma Regionale Liguria Fesr 2021–2027, Obiettivo di Policy 5, e rappresenta un ulteriore passo concreto nella strategia dell’Amministrazione comunale volta alla rigenerazione urbana e alla transizione ecologica.

Le aree interessate, comprese tra il fosso di Pagliari, via Pitelli, via Rita Levi Montalcini e via Pagliari (tratto nord), saranno oggetto di una serie di interventi mirati: la realizzazione di un percorso pedonale ad anello e di collegamenti interni per rendere pienamente fruibile l’area; la creazione di un “giardino della pioggia” per favorire l’assorbimento delle acque meteoriche; la piantumazione di specie arboree autoctone, come querce e aceri, e la sistemazione delle aree di parcheggio lungo via Pitelli, con la rimozione dell’asfalto per migliorare la permeabilità del suolo.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: «L’aggiudicazione dei lavori del secondo lotto delle aree incolte di Pagliari rappresenta un nuovo, importante passo avanti nel percorso di riqualificazione di una zona strategica della città. Si tratta di un intervento che restituisce valore a spazi fino a pochi anni fa abbandonati, trasformandoli in luoghi verdi, accessibili e utili alla comunità. Per Pagliari e le aree limitrofe l’amministrazione sta portando avanti un insieme di opere: dall’area camper al recupero della Batteria Valdilocchi, dalla riqualificazione di via Rita Levi Montalcini alla pista ciclabile, fino ai lavori in corso sull’ex centrale Enel e allo sviluppo del Distretto della Nautica. Questo progetto amplia ulteriormente il sistema del verde urbano, migliorando la qualità della vita».