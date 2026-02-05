Gli investimenti nell’AI (185 miliardi di dollari) annunciati dalla holding di Google, Alphabet (-3% a Wall Street) hanno fatto tornare il timore di uno scoppio della bolla dell’intellligenza artificiale, mentre in Europa, come previsti, la Bce non ha variato i tassi d’interesse. Milano segna -1,75%, Parigi -0,29%, Francoforte -0,46%, Londra -0,90%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 60 punti (variazione +3,14%, rendimento Btp 10 anni +3,46%, rendimento Bund 10 anni+2,86%.)

Piazza Affari

A Milano giornata sfavorevole per le banche con Unicredit (-4,20%) e Intesa (-3,72%), Fineco (-2,31%) tra le peggiori. In rialzo solo Bper (+0,32%) grazie ai conti. In coda Stellantis (5,71%), trascinata al ribasso dal crollo di Volvo (-22,5%) a Stoccolma. In testa Amplifon (+2,75%).

Valute

L’euro scambia a 1,1788 dollari (ieri in chiusura a 1,18) e vale 185,05 yen (184,9 yen), il dollaro/yen 156,95 (156,54). L’oro spot scende a 4.851 dollari (-2,3%), l’argento a 76.2 dollari (-14,3%). Il bitcoin accusa un vistoso calo (-6,3% a 67.908 dollari)

Energia

In forte ribasso il petrolio, con il Wti a 62,98 dollari al barile (-3,3%) e il Brent a 67,25 (-3,1%). .