Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni, storica società immobiliare fondata a Genova nel 1905 e quotata in Borsa dal 1924, annuncia il ritorno della propria sede legale e operativa nel capoluogo ligure, segnando un passaggio strategico nel percorso di rilancio del gruppo.

Il rientro a Genova rafforza il legame con il territorio di origine della società e si inserisce in un progetto di sviluppo che punta a valorizzare nuove opportunità nel settore immobiliare nel nord ovest, contribuendo al dinamismo economico della città e del tessuto imprenditoriale ligure.

Parallelamente, il consiglio di amministrazione ha deliberato un aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, per l’importo massimo di 5 milioni di euro, mediante emissione di massime 96.032.655 Nuove Azioni Aedes, aventi godimento regolare e medesime caratteristiche di quelle già in circolazione,

Le risorse derivanti dall’aumento di capitale sono funzionali alla realizzazione degli obiettivi del Piano Industriale 2024-2028 del gruppo, e al rilancio del business mediante una calibrata combinazione di investimenti orientati a raggiungere il breakeven point economico-finanziario e a ottimizzare e massimizzare la redditività in modo stabile e duraturo nel tempo.

Il periodo di offerta in opzione relativo all’aumento di capitale è previsto dal 2 al 19 febbraio 2026, secondo il calendario stabilito dal mercato.

Negli ultimi mesi Aedes ha rafforzato la propria presenza sul territorio genovese attraverso recenti acquisizioni immobiliari nelle aree di Campi – investimento per 4,5 milioni – e Bolzaneto, investimento per 3,2 milioni – operazioni che contribuiscono alla crescita del portafoglio immobiliare e alla stabilizzazione dei ricavi da locazione.

Il trasferimento della sede a Genova e il rafforzamento patrimoniale segnano quindi una nuova fase per Aedes, orientata alla crescita sostenibile e al consolidamento del proprio ruolo nel settore immobiliare.

Aedes

Con oltre 120 anni di storia, Aedes spa è la più antica società immobiliare italiana quotata in Borsa. Fondata a Genova nel 1905, opera nel settore del real estate attraverso la gestione, lo sviluppo e la valorizzazione di asset immobiliari. Il portafoglio immobiliare strategicamente diversificato che vale a oggi oltre 12 milioni è geograficamente localizzato nel Nord Italia. Aedes, attraverso la realizzazione degli obbiettivi del piano industriale, conferma la propria focalizzazione nel settore immobiliare, promuovendo operazioni di sviluppo anche attraverso la partecipazione a gare pubbliche e private, e realizzando investimenti in immobili commerciali a reddito, con particolare attenzione dedicata al mercato dei non performing loan con sottostanti asset immobiliari. Nei primi mesi del 2024 la quota di controllo della società è stata acquisita dall’Istituto Ligure Mobiliare spa che ha riportato la sede a Genova con l’obiettivo di rilanciare e sviluppare l’attività immobiliare caratteristica di Aedes, rafforzandone il ruolo storico nel panorama immobiliare nazionale. L’azionariato di Aedes spa è caratterizzato da una struttura concentrata, con la presenza di azionisti rilevanti, titolari di partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale. La Rondine Società Semplice detiene indirettamente il 29,99% tramite Istituto Ligure Mobiliare spa, che si configura come azionista di riferimento e soggetto esercente attività di direzione e coordinamento.