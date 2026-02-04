Leonardo ha annunciato la firma di una lettera d’intenti con PT ESystem Solutions Indonesia e il Ministero della Difesa della Repubblica di Indonesia volto a collaborare per la fornitura e il supporto di aerei M-346 F Block 20 di Leonardo, al fine di soddisfare i requisiti operativi della forza aerea indonesiana.

L’accordo fa seguito alla selezione dell’M-346 da parte del Ministero della Difesa indonesiano in risposta alle sue esigenze operative e di addestramento. Il programma darà un contributo sostanziale al piano di modernizzazione della flotta del Ministero, beneficiando delle avanzate tecnologie e prestazioni dell’M346 per sostituire modelli ormai condizionati da obsolescenza quali, tra gli altri, il velivolo Hawk.

La lettera d’intenti comprende inoltre la localizzazione di un’ampia gamma di servizi di supporto, manutenzione, revisione e capacità di addestramento, oltre allo sviluppo del capitale umano. Le parti proseguiranno verso la successiva fase di negoziazione, volta al raggiungimento del contratto di fornitura, di prossima firma.

Sono 20 i Paesi che già addestrano i propri piloti su M-346 – compresi quelli formati presso l’International Flight Training School in Italia – o che hanno scelto questo velivolo, nella versione Fighter, come caccia leggero multiruolo. Grazie alle sue elevate prestazioni e doti di maneggevolezza, inoltre, gli aerei M-346 di Leonardo sono anche stati scelti dall’Aeronautica Militare come futuro velivolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori.