I mercati finanziari apprezzano la nomina di Kevin Warsh come futuro presidente della Federal Reserve annunciata da Donald Trump. Warsh secondo analisti e operatori dovrebbe garatire l’indipendenza della banca centrale Usa. Le Borse europee hanno quindi chiuso in netto rialzo. Milano segna +1.00, Francoforte +0,94%, Parigi +0,69%, Londra +0,51%.

Spread Btp/Bund

Sèread Btp/Bund a 61 punti (variazione +2,59%, rendimento Btp 10 anni +3,45%, rendimento Bund 10 anni +2,83%).

Piazza Affari

A Milano giornata positiva per le banche, spnte dalla fiducia nel nuovo presidente della Fed e dall’attesa delle trimestrali.In testa al listino principale si è collocata Campari (+2,96%), seguita da Mediobanca (+2,83%) e Intesa Sanpaolo (+2,16%). In coda Fincantieri (-4,02%).

Valute

L’euro vale 1,1884 dollari (da 1,1938 ieri in chiusura) e passa di mano a 183,23 yen, il dollaro-yen è a 154,24 yen (da 152,90). Il Bitcoin si attesta a 82.902 dollari (-1,4%).

Energia

Sale il prezzo del petrolio, con il future marzo sul Wti che sale dello 0,5% a 65,75 dollari al barile. In rialzo anche il gas, del 2,1% a 39,42 euro al megawattora.