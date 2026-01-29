Seconda edizione della “Scuola incontra il lavoro”, iniziativa di Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia pensata come punto di contatto tra imprenditori e studenti delle scuole superiori. Questa mattina, all’Istituto Alberghiero “G. Casini”, venticinque aziende del settore turistico hanno incontrato circa duecentocinquanta studenti per colloqui di lavoro. Numerose le figure professionali ricercate dagli imprenditori, tra cui camerieri, addetti di sala, cuochi, aiuto cuochi, barman, receptionist e addetti all’accoglienza.

«È stato un evento eccezionale e gli operatori che hanno aderito si sono detti molto soddisfatti – dichiara Roberto Martini, direttore di Confcommercio La Spezia –. Sono stati coinvolti diversi settori del turismo: alberghiero, ristorazione, nautica, stabilimenti balneari e agenzie di viaggio. L’apprezzamento espresso nei confronti dei ragazzi ci ha reso particolarmente felici. Sapere che esistono scuole ben strutturate, anche grazie al lavoro dei professori, rappresenta per noi un segnale di grande speranza per un comparto che nella nostra provincia sta diventando sempre più fondamentale».

Contemporaneamente ai colloqui di lavoro i ragazzi hanno potuto partecipare anche agli incontri con le agenzie del lavoro Attal Group, Ranstand e Focus.

«Il bilancio è positivo – sottolinea Giorgia Caporilli, consulente del lavoro e responsabile settore paghe Confcommercio La Spezia –. Si parla spesso della necessità che la scuola incontri il mondo del lavoro, abbiamo cercato di trasformare un concetto teorico in un’esperienza concreta. Quella di oggi rappresenta una conferma di quanto messo in campo lo scorso anno. Questa seconda edizione si inserisce nel solco della precedente ed è un’iniziativa che ormai si è consolidata e che intendiamo portare avanti anche in futuro. I laboratori realizzati con le agenzie per il lavoro e il Centro per l’Impiego sono stati pensati per far conoscere ai ragazzi in modo approfondito il mondo del lavoro e i diritti dei lavoratori. Crediamo molto nel valore del dialogo: è fondamentale confrontarsi con i giovani, perché rappresentano il futuro e, di conseguenza, anche il futuro del mondo del lavoro».

Fondamentale la collaborazione con il Centro per l’Impiego che ha effettuato due laboratori tematici, nei quali ha illustrato ai ragazzi come redigere un curriculum vitae e come affrontare un colloquio di lavoro. A disposizione degli studenti c’erano inoltre due orientatori esperti per colloqui di orientamento individuali, per aiutarli ad affrontare la ricerca attiva del lavoro e le opportunità occupazionali del mercato del lavoro di riferimento.

L’evento è proseguito nel pomeriggio con i colloqui degli studenti dei corsi serali, in totale una cinquantina di persone. Le imprese che hanno partecipato ai colloqui sono Augio, Eco del Mare, Fortu Unipersonale, Lapo, Sporting Beach, Frontemare srl, Bagno Roma, Il brigantino di Contardi Andrina &c, Doria Hotels, Bonjour Cafe, Enoteca da mare, Turistar, Kasper srls, A pié de ma” di Boselli Barbara, Azzurra spaghetteria sas, HG srl, Pizzeria da Mam’Angela di Di Gangi Gabriele, Gelocrem, Aguiari Giacomo, Ristorante Miky, Antica osteria Carlinet, Ristorante il Moretto, Tosca Bistrot, Osteria Tumelin.

Possibile contattare Confcommercio La Spezia al numero fisso 0187.598511 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Oppure si può inviare una mail all’indirizzo segreteria@confcommerciolaspezia.it

Le sedi periferiche di Confcommercio La Spezia saranno contattabili la mattina dalle 8.30 alle 12.30 ai seguenti numeri:

Ufficio La Spezia (centro città) 0187.5985305

Ufficio di Levanto 0187.5985311 – 380.5229149

Uffcio di Sarzana 0187.5985304

Uffico di Lerici 0187.5985312