Borse europee trascinate in rosso, dopo un buon avvio, dall’andamento negativo del Nasdaq di Wall Street, appesantita dalla deludente perfomance di Microsoft. L’Euro Stoxxx dei tecnologoici segna -4%, Milano -0,14%, Parigi +0,06%, Londra +0,17%, Francoforte -2,07% anche a causa del crollo di Sap (-16%). Contestualmente si registra un forte calo dell’oro e dell’argento, dovuto a prese di beneficio dopo i rincari dei metalli preziosi (beni rifugio) dell’ultimo periodo. In particolare l’oro, solamente in gennaio ha guadagnato attorno al 20%, nel corso dell’ultimo anno il 90% circa, beneficiando dei timori per i rischi geopolitici e per la perdita di valore del dollaro.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 60 punti (variazione +3,37%, rendimento Btp 10 anni +3,44%, rendimento Bund 10 anni +2,85%).

Piazza Affari

A Milano crollo di St (-5,75%) che nonostante i conti superiori alle attese risente del cattivo andamento dei tecnologici in Europa (Euro Stoxxx -4%). Positivi i titoli oil grazie al rialzo del prezzo del petrolio : brillano Saipem (+2,38%) dopo la decisione di Ubs di alzare il target price a 3,4 euro e la ripresa del progetto Mozambique Lng che per la società ha un valore di circa 3 miliardi di euro ed Eni (+1,85%). Diasorin (+1%) beneficia del via libera della Fda al test HDV.

Energia

Salgono il petrolio (Wti a 3,6 dollari al barile, +3,6% e Brent a 70,86 dollari, +3,7%) e il gas che arriva a 40,11 euro al megawattora (+3,21%).

Valute

Sale il dollaro sull’euro, ora passa adesso di mano a 1,1938 (ieri in chiusura a 1,1935); il cross dollaro/yen è a 152,9 (153,6 alla vigilia).