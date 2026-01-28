La Banca centrale europea ha rilasciato le autorizzazioni regolamentari alla fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio in Bper Banca.

Lo comunicano gli stessi istituti di credito attraverso comunicato stampa, facendo seguito a quanto già comunicato in data 5 novembre 2025 con riferimento all’approvazione, da parte dei rispettivi cda di Bper Banca e Banca Popolare di Sondrio del progetto di fusione .

Nello specifico le autorizzazioni, rilasciate dalla Bce in data 26 gennaio, riguardano: l’autorizzazione di cui all’art. 57 del D. Lgs. n. 385/93 e relative disposizioni di attuazione in relazione alla fusione; l’accertamento di cui all’art. 56 del Testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie connesse all’aumento di capitale, ai fini della fusione e l’autorizzazione di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento europeo n. 575/2013 per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale come strumenti di Cet1.