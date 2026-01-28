Borse europee trascinate al ribasso dal comparto del lusso, dopo i conti di Lvmh, mentre Wall Street corre grazie al tech. La Borsa Usa ha apprezzato le previsioni di di Texas Instruments e attende i conti delle big tech: oggi Microsoft, Meta e Tesla a mercati chiusi, domani Apple. Intanto la Federal Reserve deciderà sui tassi d’interesse. Milano segna -0,66%, Francoforte -0,28%, Parigi -1,06%, Londra -0,52%

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 58 punti (variazione -3,29%, rendimento Btp 10 anni +3,45%, rendimento Bund 10 anni +2,87%).

Piazza Affari

A Milano brillano St (+2,1%), sostenuta dal buon momento del comparto, Telecom (+1,55%) dopo l’ok dell’assemblea alla conversione delle Tim risparmio, Inwit (+1,52%) e Saipem (+1,51%). Buona performance, fuori dal listino principale, di Interpump (+5,7%). In cosa Moncler (-2,96%) e Cucinelli (-2,22%).

Energia

In aumento il petrolio, Wti a 62,9 dollari al barile (+0,9%), Brent a 68 dollari (+0,7%). Lieve ribasso per il gas Ttf ad Amsterdam a 38,6 euro al megawattora (-0,4%).

Valute

Euro a 1,1935 dollari (da 1,1972 ieri in chiusura), dollaro/yen a 153,6 (da 153) euro/yen a 183,3 (da 183,2). L’oro spot è a 5.285 dollari l’oncia (+2%),