Avvio piatto per la Borsa di Milano questa mattina. Il primo indice Ftse Mib segna +0,02% a 45.452 punti, ma dopo i primi scambi Piazza Affari vira in rosso. In testa al listino principale c’è Stmicroelectronics (+3,44%). Guadagni anche per Nexi (+1,27%) e Amplifon (+1,12%). In calo Moncler (-2,70) e Buzzi (-2,58%).
Apertura debole anche per le principali Borse europee: poco mosse Francoforte (-0,07%), Madrid (-0,09%) e Londra (+0,01%). Parigi, la peggiore: in avvio cede lo 0,69%.
Oggi occhi puntati sulla Federal Reserve, con la prima riunione del nuovo anno: in serata dovrebbe annunciare tassi invariati, ma l’attenzione è concentrata anche sulle parole del presidente, Jerome Powell, per capire come si muoverà la banca centrale nei prossimi mesi.
In Asia e nel Pacifico listini di borsa positivi. Tokyo, poco mossa, guadagna lo 0,05%.
Continua la corsa dell’oro con il prezzo dello spot sopra i 5.290 dollari l’oncia, in aumento del 2,18% rispetto alla vigilia. Ancora maggiori i riazi per il Comex con consegna ad aprile a 5.311 dollari (+3,73%).
Petrolio poco mosso sui mercati delle materie prime. Il Wti con consegna a marzo passa di mano a 62,14 dollari al barile (+0,14%) mentre il Brent, è scambiato a 67,56 dollari il barile (-0,01%).
Sul fronte dei cambi questa mattina l’euro perde terreno: nei confronti del dollaro la moneta unica europea passa di mano a 1,1994 (-0,40%). Euro in calo anche nei confronti dello yen, scambiato a 183,0500 (-0,13%).
Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 59 punti. Il rendimento annuo italiano cede 2,7 punti al 3,44%.