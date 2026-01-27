Il Comune di Chiavari avvia unì iniziativa per la tutela di 130 alberi dalla processionaria del pino, parassita altamente dannoso per il patrimonio verde cittadino e potenzialmente pericoloso anche per la salute di persone e animali. L’intervento è stato affidato alla ditta Endofruit srl per un importo complessivo di 7.137,00 euro IVA 22% inclusa.

Le operazioni interesseranno diverse aree del territorio comunale, in particolare Sampierdicanne, piazza Torriglia, piazza N.S. dell’Orto, il lungomare dal Lido a Preli, piazza Del Buono, piazza Roma, parco Rensi, il giardino dell’asilo Soracco e di Caperana e le scuole Mazzini.

Il personale tecnico specializzato utilizzerà una metodologia innovativa e a basso impatto ambientale che prevede l’iniezione diretta nel fusto della pianta, a circa un metro dal suolo, di un prodotto specificamente studiato per il controllo del parassita. Questo sistema consente di agire in modo mirato ed efficace, salvaguardando al contempo l’ambiente circostante.

«Si tratta di un intervento fondamentale per la tutela del verde pubblico e della sicurezza dei cittadini – dichiara il consigliere comunale incaricato, Ilaria Solari – Con questa operazione adottiamo una soluzione efficace e rispettosa dell’ambiente, confermando l’attenzione dell’amministrazione verso la salute pubblica e la qualità degli spazi verdi, soprattutto in aree frequentate da bambini e famiglie».