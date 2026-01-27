Borse europee in rialzo, trainate dai bancari, Milano in testa(+1,09%). Madrid segna +0,7%, Francoforte -0,15%, Londra +0,58%, Parigi +0,27%.
Spread Btp/Bund
Spread Btp/Bund a 60 punti (variazione -0,60%, rendimento Btp 10 anni +3,47%, rendimento Bund 10 anni +2,87%).
Piazza Affari
A Milano in testa al listino si è piazzata Prysmian (+2,35%), in coda Amplifon (-3,76%) con un report di Kepler Cheuvreux che considera ancora asfittici i mercati target. Bene le banche, spiccano Unicredit (+2,13%) e Banca Mediolanum (+1,85%), fa eccezione Mediobanca (-0,93%) a causa delle nuove indiscrezioni su un possibile collocamento sul mercato di una quota di azioni di Piazzetta Cuccia da parte di Mps (+0,85%).
Valute
Dollaro debole, con l’euro/dollaro a 1,1972 (da 1,1884 di ieri). L’euro vale 183,22 yen (da 183,01), il dollaro/yen si attesta a 153,03 (da 153,99). Vicino ai massimi l’oro spot che vale 5.096 dollari l’oncia (+1,77%).
Energia
Sale il petrolio con il Brent a 66,71 dollari al barile (+1,7%) e il Wti a 61,72 dollari (+1,8%), a causa dei timori di un nuovo intervento Usa in Iran che potrebbe portare a interruzioni dell’approvvigionamento. In calo dell’1,2% il gas ad Amsterdam a 38,6 euro al megawattora.