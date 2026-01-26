Borse europee in cauto rialzo, tranne Parigi (-0,15%), frenate dalle tensioni geopolitiche, dai dubbi sulla nomina del nuovo presidentedella Federal Reserve, dall’attesa delle trimestrali delle big tech e dal timore di un nuovo shutdown per il governo di Washington. La Camera dei Rappresentanti ha approvato un pacchetto di stanziamenti da 1.200 miliardi di dollari, ora tocca al Senato. Il pacchetto approvato dalla Camera è composto da quattro provvedimenti che finanziano la macchina federale, tre di questi hanno raccolto un consenso ampio e bipartisan ma il quarto, dedicato al Dipartimento per la Sicurezza Interna, potrebbe incontrare in Senato una dura opposizione da parte dei democratici dopo i fatti di Minneapolis. Milano segna +0,26%, Madrid +0,78%, Francoforte +0,13%, Londra +0,05%, Parigi -0,15%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 60 punti (variazione+3,90%, rendimento Btp 10 anni +3,46%,

rendimento Bund 10 anni +2,90%).

Piazza Affari

A Milano vola Lottomatica (+2,51%), in coda Fincantieri (-3,28%). Fuori dal listino principale crolla Ferretti (-5,91%) dopo che la holding cinese Fih ha respinto l’offerta di Kkcg Maritime e i soci non sono d’accordo sul rinnovo del cda.

Valute

L’euro è a 1,1884 dollari (da 1,1767 venerdì in chiusura) e 183,01 yen (181,4) con le voci su una possibile manovra di Tokyo per sostenerne la divisa. Dollaro/yen a 153,99 (157,5). L’oro (+2,3%) ha superato la soglia record di 5.100 dollari l’oncia.

Energia

In calo del 2% il gas ad Amsterdam, sceso sui 39,1 euro al Mwh, e il petrolio, con il Brent a 65,4 dollari al barile (-0,7%) e il Wti a 60,5 dollari (-0,9%).