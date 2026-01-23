Ireti, società del gruppo Iren, avvierà il 26 gennaio i lavori per la realizzazione di nuove reti fognarie nel comune di Sestri Levante. L’intervento, concordato con l’amministrazione comunale e realizzato dall’azienda che gestisce il servizio idrico integrato, è strategico per il potenziamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue.

L’opera è necessaria per realizzare le condotte di collegamento al nuovo depuratore comprensoriale in costruzione in località Ramaia, infrastruttura essenziale per migliorare la qualità ambientale del territorio, tutelare il mare e garantire un servizio moderno ed efficiente, in linea con gli standard normativi e ambientali.

Il primo lotto dei lavori, in programma dal 26 gennaio fino a fine aprile 2026, riguarderà le seguenti tratte:

da Portobello (Baia del Silenzio) fino all’hotel Nettuno

dalla spiaggia Riva Trigoso a via Palermo 2

da rotonda via Sedini fino all’incrocio con via Monsignor Vattuone

I cantieri su sede stradale occuperanno una porzione di corsia di circa 40 metri; nei tratti interessati il traffico sarà regolato a senso unico alternato.

I lavori saranno pianificati ed eseguiti per lotti successivi e proseguiranno fino alla fine di dicembre 2027. Questa modalità consentirà di programmare gli interventi in maniera graduale e coordinata con l’Amministrazione comunale, riducendo l’impatto sulla viabilità e sulla vita quotidiana dei residenti e delle attività economiche.

Per garantire un’adeguata informazione per tutta la durata dei lavori, limitando i disagi e garantendo al contempo la realizzazione di un’opera indispensabile per il territorio di Sestri Levante, le successive pianificazioni saranno accompagnate da una comunicazione puntuale agli organi di informazione e tramite i canali dell’amministrazione comunale, fornendo informazioni dettagliate sulle aree interessate, tempi previsti ed eventuali modifiche alla viabilità.