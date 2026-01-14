Kepler Cheuvreux ha alzato il target price su Leonardo a 71 euro per azione dai 60 euro precedenti. Gli analisti hanno confermato la raccomandazione “Buy” sul titolo. Lo riporta Teleborsa.
Kepler Cheuvreux ha alzato il target price su Leonardo a 71 euro per azione dai 60 euro precedenti. Gli analisti hanno confermato la raccomandazione “Buy” sul titolo. Lo riporta Teleborsa.
Direttore Responsabile:
Odoardo Scaletti
Invio Comunicati:
Redazione: online@bjliguria.it
Telefono: (+39) 393 887 8103
Pubblicità:
Mail: commerciale@bjliguria.it
Autorizzazione tribunale di Genova
n. 15/2005 del 16 luglio 2005.
Editore: Media4puntozero srl
Via Maragliano, 10 16121 - Genova
C.F. 02487770998.
Tag popolari
ECONOMIA, MARKETING E BUSINESS IN LIGURIA. Strumento di informazione mirato su target decisionali in Liguria, per imprenditori, professionisti, manager, artigiani, istituzioni, associazioni e per tutti i protagonisti del sistema economico ligure e non solo.
LA COMUNICAZIONE DI BJLIGURIA.IT
ADV Banner, Sponsored content, Custom Publishing, DEM & Newsletter, Special Issues, Sponsored Social News
PER RICHIEDERE LA BROCHURE:
© 2026 BJ Liguria