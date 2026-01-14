Da questa sera, e per due notti consecutive, tra le 21 e le 6 del giorno successivo, per i lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno è istituito il divieto di transito sul Ponte Elicoidale, esclusivamente per la direttrice Levante, nel tratto compreso tra Lungomare Canepa e la rampa proveniente da via Albertazzi.

Per due notti consecutive non sarà pertanto possibile percorrere il Nodo di San Benigno in direzione Levante provenendo da Lungomare Canepa.

Per chi si deve immettere in Sopraelevata, si consiglia di transitare da via Milano, mentre per chi è diretto in Autostrada tramite il casello di Genova Ovest si consiglia di proseguire lungo le vie Milano e Cantore direzione Ponente, o in alternativa utilizzare l’entrata autostradale di Genova Aeroporto.