Le Borse europee hanno chiuso in rialzo la prima seduta dell’anno, mentre Wall Street procede incerta e il Nasdaq è negativo (-0,1%). Milano segna +0,96%, Madrid +1,07%, Parigi +0,56%, Londra +0,2%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 67 punti (variazione +2,51%, rendimento Btp 10 anni +3,57%, rendimento Bund 10 anni +2,90%)

Piazza Affari

A Milano volano Fincantieri (+5,75%), grazie al contratto della controllata Wass Submarine Systems con la Marina Indiana da 200 milioni di euro, e Leonardo (+4,2%), che ottenuto una nuova commessa dall’Argentina per quattro elicotteri leggeri. Brillante anche St (+4,25%) in una giornata favorevole al settore tech. Positive le banche con le nuove regole sul Golden Power che potrebbero favorire le operazioni di m&a nell’Unione europea. In coda Nexi (-1,68%).

Valute

L’euro scambia con il dollaro a 1,1745 (da 1,1762 del closing di mercoledì) e vale 184,01 yen (da 183,81), mentre il cross dollaro/yen è a 156,66 (da 156,25). In rialzo il Bitcoin a 90.375 dollari (+2%). Stabile l’oro spot a 4.317 dollari l’oncia (+0,01%) mentre l’argento sale dello 0,4% a 71,87 dollari.

Energia

Cala il prezzo del petrolio con il future febbraio sul Brent -1% a 60,25 dollari al barile e quello sul Wti dello 0,87% a 56,92 dollari. Sale il gas a 29 euro al megawattora (+2,9%).