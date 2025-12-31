Rt&L comunica che, nella giornata di ieri, Integrae Sim, in qualità di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società in fase di collocamento delle proprie azioni ordinarie, per complessive n. 277.000 azioni ordinarie.

L’opzione greenshoe rientrava tra gli accordi sottoscritti tra la Società e Integrae Sim nell’ambito dell’operazione di Ipo. Il prezzo di riferimento delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe è pari a 1,80 euro per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell’ambito del collocamento delle azioni ordinarie di Rt&L, per un controvalore complessivo pari a 498.600 euro.

A seguito dell’esercizio dell’opzione greenshoe, sono state collocate complessivamente n. 3.054.000 azioni ordinarie di nuova emissione, al prezzo di 1,80 euro per azione ordinaria, per un ammontare complessivo della raccolta pari a 5.497.200 euro, rinveniente dal collocamento di:

• n. 2.777.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale a servizio dell’Ipo;

• n. 277.000 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 9,1% del totale delle azioni ordinarie complessivamente oggetto del collocamento, rivenienti dall’aumento di capitale a servizio dell’opzione greenshoe.

Per effetto, dunque, dell’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante (calcolato esclusivamente sulle azioni ordinarie) è pari al 28,14% e il capitale sociale di Rt&L è rappresentato da n. 10.827.608 azioni ordinarie e n. 926.392 azioni a voto plurimo, prive di valore nominale e, per quanto noto alla Società, risulta detenuto come segue: