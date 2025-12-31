Albenga si prepara ad accogliere la sesta edizione di AlbengaBrick, il primo festival espositivo dedicato alle opere realizzate con i celebri mattoncini Lego®, organizzato nella provincia di Savona. L’evento, ormai appuntamento fisso nel calendario delle festività ingaune, è diventato negli anni un punto di riferimento per appassionati, famiglie e curiosi di ogni età.

Organizzato da #CostruireInsieme di Marco Munì, già ideatore del Savona Brick Festival, AlbengaBrick 2026 si svolge con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Albenga, dell’Avis Comunale di Albenga e dell’associazione Sjamo – São José Amici nel Mondo.

Come da tradizione, l’ingresso sarà gratuito, con la possibilità di lasciare un’offerta libera che sarà interamente devoluta ai progetti di solidarietà delle associazioni partner della manifestazione.

L’appuntamento è fissato per sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026 presso Palazzo Scotto Niccolari, in via delle Medaglie d’Oro 7, nel cuore del centro storico ingauno.

Gli orari di apertura saranno sabato dalle 14:00 alle 19:00 e domenica dalle 9:00 alle 19:00.

Area Espositiva

Il cuore pulsante del festival ospiterà espositori provenienti da tutta Italia, pronti a stupire il pubblico con creazioni originali realizzate interamente con i mattoncini Lego®. I visitatori potranno ammirare diorami e scenari di ogni tipo, frutto dell’immaginazione e della maestria dei costruttori, capaci di spaziare tra mondi fantastici, ambientazioni realistiche e sorprendenti reinterpretazioni in scala Lego®.

Area Gioco

Pensata per coinvolgere il pubblico in prima persona, l’Area Gioco è uno spazio dove creatività e divertimento non hanno limiti. Decine di chilogrammi di mattoncini Lego® saranno a disposizione di tutti i visitatori. L’area, allestita con tavoli, sedie e decorazioni a tema, offrirà a grandi e piccoli la possibilità di costruire, inventare e condividere momenti di gioco in un’atmosfera allegra e partecipata.

Area Mercatino

A conclusione del percorso espositivo, i visitatori potranno fare un salto nell’Area Mercatino, dove sarà possibile acquistare Minifigures e set LEGO®, nuovi, vintage o da collezione. Uno spazio ideale per chi desidera portarsi a casa un ricordo del festival o arricchire la propria collezione personale.

Albenga città della fantasia e della solidarietà

Nel corso delle sue edizioni, AlbengaBrick ha saputo unire la passione per il mondo LEGO® alla volontà di fare del bene, raccogliendo fondi destinati a progetti benefici e coinvolgendo ogni anno migliaia di visitatori. Un evento che coniuga arte, intrattenimento e solidarietà, contribuendo a valorizzare la città di Albenga e il suo suggestivo centro storico.