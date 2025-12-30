Fincantieri, attraverso la controllata Wass Submarine Systems, si è aggiudicata un ordine dalla Marina Indiana per la fornitura dei siluri pesanti Black Shark Advanced (Bsa), destinati ai sei sommergibili classe Scorpène in servizio presso la flotta indiana. Con un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro, il contratto è il più grande mai realizzato nella storia di Wass, proprio nell’anno del suo 150º anniversario.

Le consegne sono previste tra il 2028 e il 2030 e la produzione avverrà nello stabilimento Wass di Livorno, centro nazionale di eccellenza nei sistemi subacquei.

Il Black Shark Advanced è già in servizio nella Marina Militare italiana e in altre sei marine internazionali, confermando il suo status di riferimento globale in termini di prestazioni, affidabilità e costi di esercizio contenuti. Il Bsa si distingue per le sue capacità operative innovative e le avanzate caratteristiche tecnologiche, rappresentando la leadership italiana a livello internazionale nel settore della difesa subacquea.

Oltre ai siluri pesanti, il contratto prevede la fornitura delle reti di lancio per i sommergibili classe Scorpène, delle attrezzature di manutenzione e dei relativi ricambi, garantendo così un supporto completo e integrato alla Marina Indiana. Questa operazione rappresenta un’opportunità unica per Wass di ampliare la propria presenza sul mercato indiano, sul quale Fincantieri sta concentrando sempre maggiore attenzione, creando le basi per sinergie di cross-selling.

Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, commenta: «Questo accordo rappresenta un passo strategico fondamentale per Fincantieri in India, un mercato di centrale importanza nella nostra strategia di crescita internazionale a lungo termine e uno dei più dinamici hub navali a livello globale. Rafforzare la nostra presenza in India significa costruire partnership industriali e istituzionali durature in una regione che gioca un ruolo sempre più centrale nella sicurezza marittima globale. Siamo orgogliosi di approfondire la nostra cooperazione con la Marina Indiana e di posizionare Fincantieri come partner affidabile e di lungo termine in questa geografia strategica».