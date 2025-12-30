Le Borse europee hanno chiuso in rialzo con Milano in testa, spinta dalle banche. I mercati aspettano per questa sera i verbali dell’ultima riunione della Fed, dai quali – e dai dati sui sussidi di disoccupazione attesi per domani – si potranno dedurre le prossime decisioni della banca centrale Usa. Milano segna +1,14%, Madrid +0,93%, Londra +0,75%, Parigi +0,69%, Francoforte +0,57%,

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 66 punti (variazione +3,39%, rendimento Btp 10 anni +3,51%, rendimento Bund 10 anni +2,86%).

Piazza Affari

A Milano sono le banche a guidare il listino principale con Mps (+2,63%) maglia rosa, seguita da Unicredit (+2,29%), Mediobanca (+2,12%). Sono tornati a salire i titoli della difesa, Leonardo guadagna l’1,40% e Fincantieri, che ha concluso attraverso Wass un contratto da 200 milioni di euro con la Marina Indiana, lo 0,91%. In coda Moncler a -0,54%.

Valute

Euro/dollaro a 1,1762 da 1,1757 alla chiusura di ieri. La divisa europea vale anche 183,81 yen (da 183,53), mentre il rapporto dollaro/yen è a 156,25 (da 156,04). L’oro torna a salire, con il contratto spot che vale 4.366 dollari l’oncia (+0,8%). In rialzo anche l’argento a 76,04 dollari (+7,9%) dopo le prese di beneficio della vigilia seguite al nuovo record oltre gli 82 dollari.

Energia

Sale il petrolio con il Brent a 61,96 dollari al barile (+0,1%) e il Wti a 58,27 dollari (+0,33%). In ribasso del 2,8% il gas ad Amsterdam a 27,7 euro al megawattora.