Aster riepiloga in una comunicato gli interventi eseguiti nel 2025 nella manutenzione, nella sicurezza e nella riqualificazione degli spazi pubblici sul territorio del Comune di Genova.

Nel corso dell’anno sono stati stesi oltre 200 mila metri quadrati di asfalto, con un lieve incremento rispetto al 2024, e realizzati 19 mila metri quadrati di rifacimento dei marciapiedi, compresi i percorsi pedonali.

Fondamentale anche l’attività di pronto intervento: 4.500 operazioni richieste dalla Polizia Locale, garantite 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, per assicurare la sicurezza della viabilità cittadina.

Sul fronte della segnaletica stradale, Aster ha effettuato 425 mila metri di ritracciature delle strisce longitudinali e 75 mila metri quadrati di attraversamenti pedonali, contribuendo in modo concreto alla sicurezza di automobilisti e pedoni.

Importante anche l’impegno sugli impianti tecnologici: nel 2025 si contano 7.500 interventi all’interno di edifici comunali e 1.100 ripristini delle lanterne semaforiche.

Prosegue l’attività di prevenzione del rischio idrogeologico con 70 interventi di pulizia e sgombero degli alvei di rii e fiumi.

Grande attenzione è stata riservata anche al verde urbano: a fronte dei 208 abbattimenti di alberi, 226 sono stati i reimpianti. 2.450 interventi di potatura, 35 mila metri quadrati di decespugliamenti e 1.370.000 metri quadrati di aree verdi sottoposte a manutenzione intensiva, a beneficio del decoro e della vivibilità cittadina.

Pnrr e progetti speciali

Nel 2025 Aster ha svolto inoltre numerosi interventi strategici e opere finanziate anche attraverso il Pnrr. Tra questi:

•⁠ ⁠la riqualificazione di via Oberdan – II lotto

•⁠ ⁠la riqualificazione degli spazi urbani e dei percorsi di via Giotto

•⁠ ⁠la riqualificazione del percorso ciclabile e dei marciapiedi sud di via Sampierdarena

•⁠ ⁠la riqualificazione dei percorsi pedonali di via Sampierdarena

•⁠ ⁠la riqualificazione del Parco dell’Acquasola

•⁠ ⁠i lavori di sistemazione dell’area ex Officine Guglielmetti per il rimessaggio temporaneo dei mezzi del trasporto pubblico locale

•⁠ ⁠la ricostruzione della struttura muraria e la riqualificazione del marciapiede di via Quarto

•⁠ ⁠la realizzazione di un parcheggio nell’area adiacente a via del Campasso

•⁠ ⁠l’adeguamento idraulico del Rio Po di Morego

•⁠ ⁠la progettazione ed esecuzione dei lavori di Casa Colombo