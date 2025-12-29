Chiusura debole al termine di una giornata senza spunti di rilievo, in clima festivo e con scambi ridotti per le Borse europee. Milano segna -0,38%, Londra -0,04%, Parigi +0,1%, Francoforte +0,05%, Madrid +0,13%, mentre Wall Street procede in ribasso, frenata dai titoli tech. Intanto, i mercati finanziari attendono la pubblicazione, per domani, dei verbali dell’ultimo vertice della Fed da cui si potranno ricavare indicazione sulle prossime mosse della banca centrale Usa.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 63 punti (variazione-2,68%, rendimento Btp 10 anni+3,46%, rendimento Bund 10 anni+2,83%).

Piazza Affari

A Milano la possibilità di un accordo sulla guerra tra Russia e Ucraina ha penalizzato il settore della difesa, come nelle altre Borse europee. Leonardo (-1,96%) e Fincantieri (-1,72%) hanno chiuso in netto ribasso. In coda però, è finita Telecom (-2,17%), mentre ha terminato in testa al listino principale Diasorin (+3,00%), seguita da Nexi (+1,72%).

Valute

L’euro/dollaro è a 1,1757 da 1,1787 alla chiusura di mercoledi’ scorso e vale 183,53 yen (da 183,84), il rapporto dollaro/yen è’ a 156,04 (da 156,04). In calo l’oro spot a 4.334 dollari (-4,4%).

Energia

In rialzo il prezzo del petrolio, il future febbraio sul Wti sale del 2,58% a 58,26 dollari al barile e l’analoga consegna sul Brent guadagna il 2,42% a 62,09 dollari. Sale dell’1,7% a 28,6 euro al megawattora il prezzo del gas naturale ad Amsterdam.