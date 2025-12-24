Tutti i giorni, da venerdì 26 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026, Palazzo Nicolosio Lomellino – gioiello di proprietà̀ privata di via Garibaldi, tra i più affascinanti Palazzi dei Rolli del capoluogo ligure – sarà aperto a visitatori e turisti.

Il palazzo ospita la mostra “Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità̀ e simbolismo”, dedicata al pittore Plinio Nomellini (Livorno 1866 – Firenze 1943) e al suo intenso rapporto con la città nel decennio cruciale che segna la fine del XIX secolo. L’esposizione, curata da Agnese Marengo e Maurizio Romanengo e organizzata dall’Associazione Palazzo Lomellino, è parte integrante della rassegna “Ottocento Svelato. Attraverso circa 50 opere dell’artista toscano e di suoi contemporanei quali Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Pellizza da Volpedo, Federico Maragliano, Edoardo De Albertis e altri, la mostra offre al visitatore un nuovo sguardo sul percorso dell’artista tra sperimentazione tecnica e riflessione sociale.

Orari e info biglietti per il periodo natalizio

26, 27, 28 dicembre 2025 : dalle ore 10:00 alle ore 18:00_ possibilità visita mostra e giardino segreto (condizioni meteo permettendo)

29,30,31 dicembre 2025: dalle ore 15:00 alle ore 18: 00_ possibilità visita mostra

1, 2,3,4,5,6 gennaio 2026 (compreso): dalle ore 10:00 alle ore 18:00_ possibilità visita mostra e giardino segreto (condizioni meteo permettendo)

Il 25 dicembre, il Palazzo resterà chiuso.

Biglietti: Intero: 12 euro Ridotto*: 10 euro Studenti/Insegnanti: 8 euro *

Riduzioni per soci Coop, Fai, Tci, Associazione Culturale Giano, studenti e insegnanti

Ingresso ridotto presentando il biglietto di una delle altre sedi espositive di “Ottocento svelato”

Per info: Tel. +39 393 8246228 www.palazzolomellino.org Fb: Palazzo Nicolosio Lomellino _Instagram: palazzolomellino