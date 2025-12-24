Il Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena (Asl3) conquista un riconoscimento di assoluto prestigio, ottenendo la certificazione di Centro Ustionati Europeo rilasciata dalla European Burn Association (Eba), massimo organismo di riferimento per l’eccellenza nella cura delle ustioni.

«L’accreditamento– spiega Giuseppe Perniciaro, direttore della S.C. Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell’ospedale Villa Scassi – è frutto di un rigoroso percorso di valutazione durato quasi un anno e che si è concluso con un sopralluogo ispettivo dei certificatori EBA per la verifica di specifici requisiti in relazione all’approccio terapeutico, organizzazione, struttura, tecnologia e formazione del personale per la completa presa in carico del paziente”. Nel motivare l’assegnazione della certificazione, la European Burn Association (EBA) ha sottolineato anche “l’impegno profuso nel dimostrare elevati standard di qualità nella cura dei pazienti ustionati».

La European Burn Association è una società scientifica internazionale impegnata nella promozione e diffusione delle best practice nel trattamento delle ustioni, favorendo la cooperazione tra professionisti sanitari, ricercatori e strutture di eccellenza a livello europeo. L’EBA opera inoltre in contesti di emergenza complessa – come disastri di massa e conflitti – supportando la presa in carico dei pazienti gravemente ustionati, il trasferimento nelle strutture più idonee e l’adozione dei migliori protocolli di cura.

La Comunità europea sta lavorando all’organizzazione di scorte di forniture mediche e all’identificazione dei centri più avanzati per il trattamento e l’evacuazione dei pazienti. Il Centro Grandi Ustionati di Villa Scassi si inserisce come protagonista di questo sistema: a fronte dei 17 centri ustioni presenti in Italia che fino ad oggi nessuno risultava accreditato a livello europeo. Il Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Villa Scassi si configura oggi come unico centro di riferimento europeo per il Nord Italia, affiancandosi ai centri di Pisa per il Centro Italia e di Catania per il Sud. Al Centro ogni anno vengono trattati in media circa 200 ustionati, di cui il 40% in gravi condizioni, ricoverati nella terapia intensiva del Centro Ustioni, in ventilazione meccanica assistita, gestiti in team da chirurghi plastici, anestesisti rianimatori e infermieri e fisioterapisti dedicati