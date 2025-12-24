Natura e avventure d’inverno: attività all’aria aperta e escursioni guidate

Martedì 30 dicembre

Una storia naturalistica antica tra foreste di briganti e spiriti elementari pietrificati – Escursione con le Guide Meraviglie d’Aveto da Rocca Aveto (m. 1260 slm) alle Torbiere Messura e al Prato della Cipolla (m. 1580 slm), lungo il cammino dei briganti e il vallone del Saraceno. Incontro a Rocca d’Aveto alle ore 10.30. Abbigliamento: trek pesante con scarponi, racchette e ciaspole o ramponcini al seguito. La giornata include la salita in seggiovia e il pranzo in rifugio.

Info e prenotazioni: Giuseppe Maggiolo Tel. 333 950 38 70

A tavola per le feste: pranzi, cenoni e Capodanno

Pranzo di Natale 2025 al Rifugio Antonio Devoto, Passo del Bocco (Mezzanego)

Pranzo di Natale a Green Riviera, Giaiette (Borzonasca)

Pranzo di Natale e di Santo Stefano all’Agriturismo I Pinin (Val Graveglia)

Capodanno a Green Riviera, con musica dal vivo, spazio per il ballo e possibilità di pernottamento

Cenone di Capodanno all’Agriturismo I Pinin, con intrattenimento musicale

Capodanno al Rifugio Prato della Cipolla, con salita in seggiovia, escursione guidata, cenone in rifugio e rientro con escursione sotto le stelle

Capodanno in Piazza a Santo Stefano d’Aveto, con spettacolo pirotecnico, DJ set, vin brulé, cioccolata calda e spumante.

Il Natale nei borghi: eventi, musica e tradizioni

Natale a Borzonasca

Mercoledì 24 dicembe

h 22.00: La Vigilia di Natale a Prato Sopralacroce

Santa Messa della Notte di Natale.

E a seguire, festeggeremo insieme davanti al fuoco con cioccolata calda, vin brulé, spumante ecc.

Fisarmonica con Manuele Marrè e Tombolata finale.

h 22.45: Presepe Vivente nella Piazza del Municipio (Piazza Severino) a Borzonasca

A seguire Santa Messa della Notte di Natale.

E poi: Falò con Brindisi sotto l’Albero e Premiazione Luminarie Natalizie

Da mercoledì 24 a domenica 28 dicembre

Accensione del Presepe Artistico all’Antico Mulino di Belpiano Ra Pria

La magia del Natale continua al Mulino di Belpiano tutti i festivi e pre-festivi di dicembre e fino al 6 gennaio 2026. Il presepe sarà in accensione dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Quest’anno troverete una nuova impostazione scenografica, con una illuminazione che farà emergere la bellezza dell’intero contesto ambientale: oltre 45 punti illuminanti e circa altrettanti personaggi a comporne la scena.

Sabato 27 dicembre

Commedia dialettale “Io Alfredo e Valentina”

con la Compagnia Misci e Ma Acciappei

Ore 21.00 presso l’Auditorium Fabrizio De Andrè

Natale a Santo Stefano d’Aveto

Venerdì 26 dicembre

h 15.20: Concerto Natalizio per Organo

con il M. Giuseppe Maggiolo – Santuario N.S. Guadalupe

Domenica 28 dicembre

Dalle h 17:45: Concerto della Banda Musicale e dei bambini della Scuola di Musica

Santuario NS Guadalupe

Da Venerdì 26 dicembre

Apertura impianti Val d’Aveto: in caso di neve sufficiente verranno aperte le piste da sci, ma la seggiovia e il Rifugio di Prato della Cipolla apriranno comunque da venerdì 26 dicembre (ma verificate sempre la presenza di eventuali aggiornamenti sulle aperture). La montagna vista mare vi aspetta!

Natale in Val Graveglia

Domenica 28 dicembre

Auguri In Musica

Ore 16:00 presso la Tensostruttura Riscaldata dell’Area Verde Sandro Pertini a Conscenti: “Le Più Belle Musiche Di Morricone… E Non Solo!”, Concerto Del Magnasco Quartet con Gianluca Campi – Fisarmonica, Andrea Cardinale – Violino, Francesco Gardella – Clarinetto, Alessandro Magnasco – Piano.

Ricordiamo inoltre che è arrivato il Calendario 2026 del Parco dell'Aveto!

Potete ritirarlo gratuitamente presso l’Ufficio Turistico – IAT “Valli del Parco dell’Aveto”, a Borzonasca in Via Vittorio Veneto 13, nei seguenti orari:

martedì h 9.00 – 13.00 e 14.30 – 17.30

giovedì, sabato, domenica h 9.00 – 13.00

In questi giorni arriva anche una bellissima notizia: le Valli del Parco dell'Aveto sono protagoniste su DOVE – Speciale Italia 2026, con un ampio racconto dedicato al nostro territorio. Un invito a portare con sé queste pagine, come si fa con un buon proposito, e a immaginare nuovi viaggi, nuovi ritorni, nuove scoperte.