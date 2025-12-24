Arpal emette allerta gialla per neve sulla zona D (versanti padani di ponente) dalle 6:00 alle 24:00 di domani, 25 dicembre.

Scenario

Aria fredda di origine continentale, proveniente dall’Europa orientale (nel cosiddetto moto retrogrado da est verso ovest) sta rinvigorendo un minimo di pressione sul Mediterraneo centro-occidentale. L’interazione tra aria fredda in quota e umidità nei bassi strati favorisce condizioni perturbate, in particolare sui versanti padani di Ponente (zona D), dove il flusso settentrionale al suolo contribuisce al mantenimento delle precipitazioni.

Previsione

Dalla sera di oggi è attesa una progressiva discesa dello zero termico. Nella giornata di domani le precipitazioni risulteranno più insistenti sulla zona D, con quota neve in calo fino a circa 400 m. Fenomeni simili sono previsti anche sulla zona E, ma con intensità e persistenza inferiori. Le temperature torneranno complessivamente in linea con i valori climatologici del periodo.

Fenomeni

Sono previste precipitazioni a carattere nevoso sulle aree interne, localmente persistenti. I venti settentrionali risulteranno forti e in rinforzo, con condizioni di burrasca o burrasca forte in particolare su A orientale (Ponente) e B occidentale (Centro ponente).

Effetti

Le nevicate fino a quote medio-basse potranno determinare criticità sulla viabilità, soprattutto su fondovalle e tratti autostradali della zona D (versanti padani di ponente), con maggiore probabilità nella fascia oraria compresa tra le 12 e le 24 di domani.

Le condizioni meteo potranno inoltre causare disagio fisiologico per freddo, in particolare nelle aree interne e/o più esposte alla ventilazione da nord.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/

Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale https://omirl.regione.liguria.it/ (da pc) e la app METEO3R (da cellulare).