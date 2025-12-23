In seguito all’accordo stipulato tra la Giunta regionale e i Medici di Medicina Generale che prevede l’apertura dello studio del medico di assistenza primaria a ciclo di scelta durante le festività, al fine di offrire alla popolazione un punto appropriato di riferimento assistenziale per tutte quelle prestazioni gestibili ordinariamente in sede ambulatoriale del Mmg ecco gli studi dei professionisti che saranno aperti nel periodo delle vacanze di Natale.

Asl 1

Distretto sociosanitario 2- Sanremo

25 dicembre

Stefano Luongo, corso Imperatrice 7 – Sanremo – dalle 8 alle 12

Nicolò Moraglia, piazza Scovazzi 2 – Santo Stefano al Mare – dalle 8 alle 12

Claudia Tibaldi, corso Matuzia 13 – Sanremo – dalle 14 alle 17

26 dicembre

Federico Comparato, corso Matuzia 13 – Sanremo – dalle 8 alle 12

Claudia Tibaldi, corso Matuzia 13 – Sanremo – dalle 14 alle 17

27 dicembre

Federico Comparato, corso Matuzia 13 – Sanremo – dalle 8 alle 12

Stefano Luongo, corso Imperatrice 7 – Sanremo – dalle 14 alle 17

Enrico Cecchelli, via Garibaldi 63 – Riva Ligure – dalle 8 alle 12

Veronica Zaharia, piazza Scovazzi 9 – Santo Stefano al Mare – dalle 14 alle 17

28 dicembre

Fabiola Hoxhaj, corso Imperatrice 7 – Sanremo – dalle 8 alle 12

Stefano Luongo, corso Imperatrice 7 – Sanremo – dalle 14 alle 17

Enrico Cecchelli, via Garibaldi 63 – Riva Ligure – dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

1 gennaio

Fabiola Hoxhaj, corso Imperatrice 7 – Sanremo – 14 alle 17

3 gennaio

Moreno Matani, corso Matuzia 13 – Sanremo – dalle 14 alle 17

4 gennaio

Moreno Matani, corso Matuzia 13 – Sanremo – dalle 14 alle 17

Enrico Cecchelli, via Garibaldi 63 – Riva Ligure – dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

6 gennaio

Claudia Tibaldi, corso Matuzia 13 – Sanremo – dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

Enrico Cecchelli, via Garibaldi 63 – Riva Ligure – dalle 14 alle 17

Distretto sociosanitario 3 – Imperia e Diano Marina

25 dicembre

Ettore Perreca, via Bonfante 66 – Imperia – dalle 8 alle 12

Gesa Papendieck, via Cascione 30 – Imperia – dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

26 dicembre

Ilaria Delfino, via Cascione 78 – Imperia – dalle 8 alle 12

Gesa Papendieck, via Cascione 30 – Imperia – dalle 14 alle 17

27 dicembre

Francesco Gatani, via della Repubblica 26 – Imperia – dalle 8 alle 12

Ettore Perreca, via Bonfante 66 – Imperia – dalle 14 alle 17

Gesa Papendieck, via Cascione 30 – Imperia – dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

28 dicembre

Francesco Bianchi, via Milano 63 – Diano Marina – dalle 8 alle 12

Francesco Gatani, via della Repubblica 26 – Imperia – dalle 8 alle 12

Gesa Papendieck, via Cascione 30 – Imperia – dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

Andrea Pesce, via Bonfante 66 – Imperia – dalle 14 alle 17

Luca Sarinuto Zandonella, via generale Ardoino 121 – Diano Marina – dalle 14 alle 17

1 gennaio

Francesco Bianchi, via Milano 63 – Diano Marina – dalle 14 alle 17

Ilaria Delfino, via Cascione 78 – Imperia – dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

Ettore Perreca, via Bonfante 66 – Imperia – dalle 8 alle 12

Luca Sarinuto Zandonella, via generale Ardoino 121 – Diano Marina – dalle 8 alle 12

3 gennaio

Giada Ghetti, via della Repubblica 29 – Imperia – dalle 8 alle 12

Francesco Bianchi, via Milano 63 – Diano Marina – dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

Elena Poli, via Cascione 30 – Imperia – dalle 8 alle 12

Ettore Perreca, via Bonfante 66 – Imperia – dalle 14 alle 17

4 gennaio

Giada Ghetti, via della Repubblica 29 – Imperia – dalle 8 alle 12

Elena Poli, via Cascione 30 – Imperia – dalle 8 alle 12

Andrea Pesce, via Bonfante 66 – Imperia – dalle 14 alle 17

6 gennaio

Giada Ghetti, via della Repubblica 29 – Imperia – dalle 8 alle 12

Elena Poli, via Cascione 30 – Imperia – dalle 8 alle 12

Andrea Pesce, via Bonfante 66 – Imperia – dalle 14 alle 17

Asl 2

Sedi, giorni e orari di attività degli Ambulatori a bassa complessità:

Dicembre

Savona: Ospedale San Paolo

20 e 21 dicembre, dalle 14 alle 19

27 e 28 dicembre, dalle 14 alle 19

Pietra Ligure: Ospedale Santa Corona

20 e 21 dicembre, dalle 14 alle 19

26, 27 e 28 dicembre, dalle 14 alle 19

Alassio: Ambulatorio Salute (vico della Chiusetta, 14)

20 e 21 dicembre, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

25, 26, 27 e 28 dicembre, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

Varazze: Ambulatorio Ebinobi (via Carattino, 39)

20 e 21 dicembre, dalle 14 alle 19

25 dicembre, dalle 8 alle 11

26, 27 e 28 dicembre, dalle 14 alle 19

Gennaio

Savona: Ospedale San Paolo

1 e 3 gennaio, dalle 14 alle 19

4 e 6 gennaio, dalle 14 alle 19

Pietra Ligure: Ospedale Santa Corona

1 e 3 gennaio, dalle 14 alle 19

4 e 6 gennaio, dalle 14 alle 19

Alassio: Ambulatorio Salute (vico della Chiusetta, 14)

1 e 3 gennaio, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

4 e 6 gennaio, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

Varazze: Ambulatorio Ebinobi (via Carattino, 39)

1 gennaio, dalle 14 alle 19

3 gennaio, dalle 9 alle 14

4 e 6 gennaio, dalle 14 alle 19.

Asl 3

L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, negli orari indicati. Il calendario copre tutti i Distretti sociosanitari di Asl3 da ponente a levante.

Si consiglia prima di recarsi presso la sede scelta di controllare preventivamente su questa pagina sedi e orari per eventuali aggiornamenti.

Le nuove date vengono pubblicate di settimana in settimana.

Studi medici straordinari

Giovedì 25 dicembre 2025

DSS 8

8.00 – 12.00 dott.ssa Debora Preti, Via Sauli Pallavicino 40/4 Arenzano

14.00 – 17.00 dott.ssa Debora Preti, Via Sauli Pallavicino 40/4 Arenzano

DSS 9

8.00 – 12.00 dott. Gianluca Russo, Via Caveri 1/3 Sampierdarena

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Paolo Picco, Via Giacomo Poirè 13 Sant’Olcese

DSS 11

8.00 – 12.00 dott. Marco Cardini, Corso Carbonara 8/2 Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Giovanna Galbariggi, Via XII Ottobre 2/32 Genova

DSS 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Greta Giacomelli, Via Giovanni Daneo 93R Genova



Venerdì 26 dicembre 2025

DSS 8

8.00 – 12.00 dott.ssa Daniela Torre, Casa della Comunità Voltri – Piazza Odicini 4 Genova Voltri

14.00 – 17.00 dott.ssa Cinzia Guiducci, Casa della Comunità Voltri – Piazza Odicini 4 Genova Voltri

DSS 9

8.00 – 12.00 dott.ssa Susanna Baffi, Via Ala 9 Sestri Ponente

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Armando Garresio, Via Rivarolo 117R Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Rossana Olsen, Via Delle Piane 27 Ronco Scrivia

DSS 11

8.00 – 12.00 dott. Matteo Donato, Via Giovanni Amendola 8/12R Genova

14.00 – 17.00 dott. Marco Cardini, Corso Carbonara 8/2 Genova

DSS 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Sara Caprile, Largo Merlo 289/A/R Genova

14.00 – 17.00 dott. Domenico Iannopollo, Piazzale Parenzo 3/2 Genova

DSS 13

8.00 – 12.00 dott. Francesco Olivari, Via Aurelia 209 Camogli

14.00 – 17.00 dott. Francesco Olivari, Vi Aurelia 209 Camogli

Sabato 27 dicembre 2025

DSS 8

8.00 – 12.00 dott. Luca Properzi, Via Guala 12/1 Genova Voltri

14.00 – 17.00 dott. Luca Properzi, Via Guala 12/1 Genova Voltri

DSS 9

8.00 – 12.00 dott. Simone Valbonesi, Via Rolando 35/3 Sampierdarena

14.00 – 17.00 dott.ssa Elena Gaggero, Via Borzoli 13 Sestri Ponente

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Danilo Vicari, Via Linneo 85 Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Rossana Olsen, Via Dellepiane 27 Ronco Scrivia

DSS 11

8.00 – 12.00 dott. Matteo Donato, Via Giovanni Amendola 8/12R Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Silvia Lagasco, Corso Magenta 35/2 SC D Genova

DSS 12

8.00 – 12.00 dott. Salvatore Masala, Piazzale Parenzo 3/2 Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Laura Turco, Via Fereggiano 23/5 Genova

DSS 13

8.00 – 12.00 dott. Francesco Olivari, Via Aurelia 209 Camogli

14.00 – 17.00 dott. Ruggero Filimbaia, Corso Europa 1130 Cancello Genova

Domenica 28 dicembre 2025

DSS 8

8.00 – 12.00 dott. Luca Properzi, Via Guala 12/1 Genova Voltri

14.00 – 17.00 dott. Vittorio Guida, Via Poggi 21/1 Cogoleto

DSS 9

8.00 – 12.00 dott. Simone Valbonesi, Via Rolando 35/3 Sampierdarena

14.00 – 17.00 dott. Gianluca Nattero, Via Ala 9 Sestri Ponente

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Armando Garresio, Via Rivarolo 117R Genova

14.00 – 17.00 dott. Domenico Tacchella, Via Pasquale Pastorino 4/3 Genova

DSS 11

8.00 – 12.00 dott. Matteo Donato, Via Giovanni Amendola 8/12R Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Agnese Braggio, Via Corsica 5/1 Genova

DSS 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Beatrice Siciliano, Via Fereggiano 47/1 Genova

14.00 – 17.00 dott. Domenico Iannopollo, Piazzale Parenzo 3/2 Genova

DSS 13

8.00 – 12.00 dott. Ruggero Filimbaia, Corso Europa 1130 Cancello Genova

14.00 – 17.00 dott. Giancarlo Bafico, Via del Commercio 10F/R Genova



Ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) presso l’Ospedale Gallino

L’ambulatorio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto. Indirizzo: via O. Gallino 5 Genova Pontedecimo.

https://www.asl3.liguria.it/altri-ambulatori/5610-ambulatorio-bassa-complessita-gallino.html

Servizio di urgenza odontoiatrica alla Fiumara

Si ricorda inoltre che è attivo anche il Servizio di Urgenza Odontoiatrica (S.U.O.) in accesso diretto e senza impegnativa presso il Palazzo della Salute di Fiumara. L’ambulatorio è aperto il SABATO, la DOMENICA e nei GIORNI FESTIVI dalle ore 8 alle ore 12.30 (ultimo accesso ore 12.00). Indirizzo: via Operai 80 Genova Sampierdarena.

https://www.asl3.liguria.it/territorio/servizi/cure-primarie/4195-ambulatorio-del-mal-di-denti.html

Medici di Medicina Generale nelle Case della Comunità in accesso diretto e senza prenotazione

Si ricorda che presso le seguenti Case della Comunità sono presenti studi di Medici di Medicina Generale (RUAP), anche se diversi dal proprio medico, disponibili in accesso diretto e senza prenotazione durante la settimana.

https://www.asl3.liguria.it/tutte-le-comunicazioni/comunicazioni-2025/5903-mmg-case-della-comunita-accesso-diretto-senza-prenotazione.html

Asl 4

Area dell’assistenza primaria

Potenziamento degli Ambulatori diurni a Bassa Complessità (ABC) – “Il Medico di Tutti” attivi nelle tre Case della Comunità, secondo il seguente calendario

Casa della Comunità di Chiavari (via G.B. Ghio, 9 – 2°piano)

Sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle ore 8 alle 12;

Il 22, 23 e 24 dicembre, dalle ore 8 alle 20;

Giovedì 25 dicembre, dalle ore 8 alle 14;

Venerdì 26 dicembre, dalle ore 8 alle 12;

Da lunedì 29 dicembre al 31 dicembre, dalle ore 8 alle 20;

Venerdì 2 gennaio 2026, dalle ore 8 alle 20;

Lunedì 5 gennaio e martedì 6 gennaio, dalle ore 8 alle 20;

Ambulatori dei medici di Medicina Generale nei seguenti giorni e orari

Sabato 20 dicembre, dalle ore 14 alle 17, studio medico del dott. Ferrari in via Piacenza, 297 a Chiavari;

Sabato 27 dicembre, dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 17, studio medico del dott. Armanino in via Martiri della Liberazione, 129 a Chiavari;

Domenica 28 dicembre, dalle ore 8 alle 12, studio medico del dott. Armanino in via Martiri della Liberazione, 129 a Chiavari; dalle ore 14 alle 17 studio del dott. Gallo in via Piacenza, 297 a Chiavari.

Casa della Comunità di Rapallo (via San Pietro, 8 – piano terra)

Sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle ore 8 alle 12;

Lunedì 22 e martedì 23, dalle ore 8 alle 18;

Da mercoledì 24 a domenica 28 dicembre, dalle ore 8 alle 12;

Lunedì 29 dicembre, dalle ore 8 alle 18;

Da martedì 30 dicembre a giovedì 1° gennaio, dalle ore 8 alle 12;

Venerdì 2 gennaio, dalle ore 8 alle 18;

Sabato 3 e domenica 4 gennaio, dalle ore 8 alle 12;

Lunedì 5 gennaio, dalle ore 8 alle 18;

Martedì 6 gennaio, dalle ore 8 alle 16.

Casa della Comunità di Sestri Levante (via Terzi, 37 – piano terra)

Sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle ore 8 alle 12;

Lunedì 22 dicembre, dalle ore 16 alle 20;

Martedì 23 dicembre, dalle ore 8 alle 19;

Da mercoledì 24 a domenica 28 dicembre, dalle ore 8 alle 12;

Lunedì 29 dicembre, dalle ore 14 alle 20;

Martedì 30 dicembre, dalle ore 8 alle 19;

Mercoledì 31 dicembre, dalle ore 11 alle 18;

Da giovedì 1° a domenica 4 gennaio, dalle ore 8 alle 12;

Lunedì 5 gennaio, dalle ore 14 alle 20;

Martedì 6 gennaio, dalle ore 8 alle 12.

Per accedere agli ambulatori è obbligatorio telefonare al numero 116117. Attraverso alcune domande, un Operatore della Centrale Operativa verificherà il bisogno dell’utente per accertarsi che ricada effettivamente nella bassa complessità e non richieda invece l’accesso al Pronto Soccorso o l’intervento della Guardia medica al domicilio.

Inoltre resta attivo il servizio di Continuità Assistenziale con il seguente orario: nei giorni di sabato, domenica e festivi, dalle ore 8 alle 20; tutte le notti, 7 giorni su 7, festivi compresi, dalle ore 20 alle 8.

Area della residenzialità sociosanitaria Anziani

Fino al 20 gennaio 2026 resta attivo il progetto straordinario per attivare i ricoveri di sollievo nelle Rsa e Residenze Protette presenti nel territorio dell’Asl 4, al fine di favorire le dimissioni ospedaliere e assistere i pazienti anziani non gestibili al domicilio e non candidabili a percorsi di riabilitazione intensiva e/o estensiva.

Asl 5

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 17

27/12/2025 ore 8-12 Dott.ssa Coccio Miria Via Brigate Partigiane n. 76 Follo

03/01/2026 ore 8-12 Dott.ssa Coccio Miria Via Brigate Partigiane n. 76 Follo

04/01/2026 ore 14-17 Dott.ssa Coccio Miria Via Brigate Partigiane n. 76 Follo

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 18

25/12/2025 ore 8-12 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour n. 339 La Spezia

25/12/2025 ore 8-12 Dott. Sanvenero Giuseppe Corso Cavour n. 339 La Spezia

25/12/2025 ore 8-12 Dott. Barletta Davide Via Delle Cave n. 114 La Spezia

25/12/2025 ore 14-17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio n. 149 La Spezia

26/12/2025 ore 8-12 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour n. 339 La Spezia

26/12/2025 ore 8-12 Dott.ssa Zattera Camilla Via Genova n. 141 La Spezia

26/12/2025 ore 8-12 Dott. Ricci Saverio Via Sarzana n. 1006 La Spezia

26/12/2025 ore 14-17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio n. 149 La Spezia

27/12/2025 ore 8-12 Dott. Soriani Alessandro Via Del Popolo n. 26 La Spezia

27/12/2025 ore 8-12 Dott. Di Sibio Giuseppe Via Mantegazza n. 14 Lerici

27/12/2025 ore 14-17 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour n. 339 La Spezia

27/12/2025 ore 14-17 Dott.ssa Panok Svitlana Via Sardegna n. 11/A La Spezia

27/12/2025 ore 14-17 Dott.ssa Saisi Lisa Via Petriccioli n. 22 Lerici

28/12/2025 ore 8-12 Dott.ssa Guaragna Erica Via Fieschi n. 238 La Spezia

28/12/2025 ore 8-12 Dott.ssa Zattera Camilla Via Genova n. 141 La Spezia

28/12/2025 ore 8-12 Dott. Saulino Pier Celestino Viale Italia n. 475 La Spezia

28/12/2025 ore 14-17 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour n. 339 La Spezia

28/12/2025 ore 14-17 Dott.ssa Angelinelli Elisa Piazza Sant’Agostino n.10 La Spezia

28/12/2025 ore 14-17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio n.149 La Spezia

01/10/2026 ore 8-12 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour n. 339 La Spezia

01/01/2026 ore 8-12 Dott.ssa Panok Svitlana Via Sardegna n. 11/A La Spezia

01/01/2026 ore 8-12 Dott. Ricci Saverio Via Sarzana n. 1006 La Spezia

01/01/2026 ore 14-17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio n. 149 La Spezia

03/01/2026 ore 8-12 Dott.ssa Guaragna Erica Via Fieschi n. 238 La Spezia

03/01/2026 ore 8-12 Dott.ssa Burroni Annalisa Via Napoli n. 45 La Spezia

03/01/2026 ore 8-12 Dott. Saulino Pier Celestino Viale Italia n. 475 La Spezia

03/01/2026 ore 14-17 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour n. 339 La Spezia

03/01/2025 ore 14-17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio n. 149 La Spezia

04/01/2025 ore 8-12 Dott. Soriani Alessandro Via Del Popolo n. 26 La Spezia

04/01/2026 ore 8-12 Dott. Ricci Saverio Via Sarzana n. 1006 La Spezia

04/01/2026 ore 14-17 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour n. 339 La Spezia

04/01/2025 ore 14-17 Dott.ssa Angelinelli Elisa Piazza Sant’Agostino n. 10 La Spezia

04/01/2025 ore 14-17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio n. 149 La Spezia

06/01/2026 ore 8-12 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour n. 339 La Spezia

06/01/2026 ore 8-12 Dott. Di Sibio Giuseppe Via Mantegazza n. 14 Lerici

06/01/2026 ore 14-17 Dott.ssa Pietra Maria Serena Via Buonviaggio n. 149 La Spezia

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 19

25/12/2025 ore 8-12 Dott. Quadrelli Mario Via Cisa Sud n. 264 Santo Stefano di Magra

25/12/2025 ore 14-17 Dott. Salvetti Lucio Piazza Siena n. 29 Luni

26/12/2025 ore 8-12 Dott. Quadrelli Mario Via Cisa Sud n. 264 Santo Stefano di Magra

26/12/2025 ore 14-17 Dott. Laterza Pietro Via Provinciale n. 246 Arcola

27/12/2025 ore 8-12 Dott. Angelinelli Pierluigi Via Sommovigo n. 159 Arcola

27/12/2025 ore 14-17 Dott. Frediani Giovanni Via Pisanello n. 5 Ameglia

28/12/2025 ore 8-12 Dott. Tognoni Andrea Via Canonica n. 28 Arcola

28/12/2025 ore 14-17 Dott. Romeo Alessio Via Cisa Sud n. 88 Santo Stefano di Magra

01/01/2026 ore 8-12 Dott. Romacho Canudas M. M. Viale XXI Luglio n. 13 Sarzana

01/01/2026 ore 14-17 Dott. Tognoni Andrea Via Canonica n. 28 Arcola

03/01/2026 ore 8-12 Dott.ssa Ferarra Maria Pia Via Castagno n. 1 Luni

03/01/2026 ore 14-17 Dott.ssa Pinelli Mara Viale Della Pace SNC Castelnuovo Magra

04/01/2026 ore 8-12 Dott.ssa Trombella Chiara Viale Della Pace SNC Castelnuovo Magra

04/01/2026 ore 14-17 Dott. Lutman Maurizio Viale Della Pace n. 1 Castelnuovo Magra

06/01/2026 ore 8-12 Dott. Quadrelli Mario Via Cisa Sud n. 264 Santo Stefano di Magra

06/01/2026 ore 14-17 Dott. Lutman Maurizio Viale Della Pace n. 1 Castelnuovo Magra

Articolo in aggiornamento