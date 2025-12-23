Orsero spa ha comunicato il calendario finanziario per l’esercizio 2026.
Come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società questi sono le date:
- giovedì 12 marzo 2026, Consiglio di Amministrazione: approvazione del progetto di Bilancio di esercizio e della Relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2025
- martedì 28 aprile 2026, Assemblea degli Azionisti (in unica convocazione): approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025
- giovedì 14 maggio 2026, Consiglio di Amministrazione: approvazione del Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2026
- giovedì 10 settembre 2026, Consiglio di Amministrazione: approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026
- giovedì 12 novembre 2026, Consiglio di Amministrazione: approvazione del Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2026.
