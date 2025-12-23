Effetti contrastanti dei dati dell’economia Usa sui mercati finanziari. Il pil del terzo trimestre superiore alle attese rassicura sulla salute dell’economia americana, ma allontana la prospettiva di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. Il risultato è un modesto rialzo delle Borse europee, con Parigi negativa, mentre Wall Street procede con cautela in territorio positivo. Milano segna +0,03%, Madrid +0,14%, Londra +0,24%, Parigi -0,21%, Francoforte +0,23%.
Spread Btp/Bund
Spread Btp/Bund a 66 punti (variazione -1,90%, rendimento Btp 10 anni +3,52%, rendimento Bund 10 anni +2,86).
Piazza Affari
A Milano svetta Fincantieri (+2,00%) grazie all’orientamento dell’Europa a rafforzare la difesa. In coda Saipem (-2,10%).
Valute
Moderato rafforzamento del dollaro con i dati positivi dell’economia Usa. Il cambio con l’euro è a 1,1774 (da 1,1758 al closing precedente). La divisa europea scambia con lo yen 184,09 (184,56), l dollaro/yen si attesta a 156,40 (da 157). Oro a 4.461 (+0,4%) nel contratto spot, argento a 70,19 (+2,7%)
Energia
Petrolio poco variato, Brent a 62,01 (-0,08%), Wti a 58,01 (-0,02%). Leggero aumento per il gas ad Amsterdam a 27,7 (+0,2%).
