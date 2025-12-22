La giunta comunale di Varazze ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica per la ristrutturazione del magazzino comunale di via Milano e la realizzazione della nuova sede della Protezione civile di Varazze.

L’intervento, del valore complessivo di 900 mila euro, prevede una ristrutturazione integrale del capannone comunale, che verrà suddiviso in due ambiti distinti, razionalizzando gli spazi esistenti e realizzando nuovi locali all’interno del volume attuale. La nuova organizzazione consentirà di ospitare in modo funzionale sia gli operai del Comune sia la nuova sede della Protezione civile.

Per quanto riguarda il magazzino comunale, il progetto è pensato per migliorare concretamente il posto di lavoro dei dipendenti, attraverso una diversa distribuzione degli spazi, ambienti più ordinati e funzionali alle attività quotidiane e una riorganizzazione complessiva che renda il lavoro più efficiente e adeguato alle esigenze operative.

La nuova sede della Protezione civile permetterà il trasferimento dall’attuale collocazione nell’ex acquedotto, una sistemazione che in questi anni ha ospitato ottimamente i volontari, ma con alcuni limiti di spazio e operatività, anche in relazione alla vicinanza con la scuola primaria Massone.