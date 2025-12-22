Requisiti tecnici e progettazione in linea con la roadmap, valutazione dei costi di progetto, approccio alla sicurezza e qualificazione del combustibile di Eagles-300, l’innovativo reattore di quarta generazione raffreddato a piombo che sarà sviluppato in Europa entro il 2039, e dei suoi dimostratori Leandrea e Alfred: sono stati questi i principali temi affrontati durante la prima revisione congiunta del Consorzio Eagles, che si è svolta a Mol, in Belgio, dal 15 al 17 dicembre. L’incontro ha offerto una preziosa occasione di confronto in presenza per i team di progettazione delle quattro organizzazioni partner – Ansaldo Nucleare, Enea, Raten e SCK Cen – consentendo di consolidare il percorso di sviluppo del Consorzio.

I risultati della revisione hanno confermato che le attività procedono in linea con la roadmap, consentendo l’avvio della fase successiva, e rafforzato gli elementi chiave del dialogo con le autorità di sicurezza di Belgio, Italia e Romania. Il percorso di pre-licensing avviato a settembre con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica è considerato un asset strategico per l’armonizzazione degli approcci di licensing e per garantire una solida base in vista della futura commercializzazione di Eagles-300 in Europa.

L’incontro ha inoltre rappresentato un ulteriore passo in avanti nell’ambito di una collaborazione che si basa su oltre due decenni di sforzi congiunti a livello europeo nella progettazione, nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie innovative per i reattori raffreddati a piombo.

Cos’è Eagles

Eagles (European Advanced Generation IV Lead-cooled Energy System) è un programma europeo volto a sviluppare e introdurre sul mercato un reattore modulare veloce raffreddato a piombo (Eagles-300) entro il 2039. Il programma riunisce i principali centri di ricerca nucleare e partner industriali europei – Ansaldo Nucleare ed Enea per l’Italia, Raten per la Romania e SCK Cen per il Belgio – con l’obiettivo di realizzare un sistema nucleare flessibile, efficiente e commercialmente sostenibile.

Informazioni su Eagles-300

Eagles-300 è il modello commerciale da 300 MWe di SMR veloce raffreddato a piombo sviluppato nell’ambito del programma Eagles. Combina sicurezza intrinseca, funzionamento a bassa pressione e capacità di rimozione passiva del calore con i vantaggi di efficienza di uno spettro neutronico veloce, consentendo un miglior utilizzo del combustibile con l’obiettivo di ridurre i rifiuti radioattivi e utilizzare in modo più efficiente le risorse, incrementandone la sostenibilità rispetto ai reattori tradizionali. L’elevata temperatura di uscita del reattore permetterà sia la generazione di energia elettrica sia una vasta gamma di applicazioni industriali, inclusa la produzione di idrogeno e la sintesi di molecole per industrie ad alta intensità energetica.

La messa in esercizio commerciale di Eagles-300 è prevista per il 2039, dopo l’avvio delle operazioni dei due dimostratori del programma (Leandrea, in Belgio, e Alfred, in Romania).

Interamente progettato all’interno dell’ecosistema scientifico e industriale europeo, Eagles-300 contribuirà agli obiettivi di lungo periodo di sovranità energetica, sicurezza, neutralità climatica, gestione responsabile delle risorse e riduzione dei rifiuti ad alta attività.