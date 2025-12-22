Molinari Forniture, storica attività spezzina associata a Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia, guarda al futuro con un passaggio generazionale. In un momento complesso per il commercio tradizionale, dove sempre più negozi faticano a resistere alla pressione della grande distribuzione e dell’online, il titolare Paolo Molinari ha scelto di andare in pensione e passare il testimone per garantire continuità a un’attività che negli anni è diventata un punto di riferimento sul territorio. L’azienda è stata rilevata da due giovani imprenditori, Simone Danese e Stefano Zangani che hanno deciso di investire in questo mestiere con entusiasmo, competenza e visione.

«Subentriamo in un’azienda storica del territorio con l’obiettivo di portare uno spirito innovativo e un’imprenditorialità moderna – hanno dichiarato Danese e Zangani – Mettiamo a disposizione le nostre competenze ed esperienze per creare un punto di riferimento nel settore dell’abbigliamento e dei sistemi di sicurezza sul lavoro. Crediamo fortemente nel valore delle relazioni e nella trasparenza, in ogni fase del rapporto con il cliente».

Molinari Forniture è presente nel campo delle forniture di abbigliamento da lavoro professionale da oltre 40 anni. Sempre nella costante ricerca di nuovi prodotti per soddisfare le richieste di sicurezza previste dalle normative vigenti. Accanto alle classiche attrezzature da lavoro, i nuovi titolari amplieranno il catalogo con l’abbigliamento antitaglio, l’abbigliamento impermeabile, calzature, dispositivi di protezione individuale, accessori e molto altro.

«Questa scelta rappresenta non solo un gesto di fiducia verso il futuro dell’attività, ma anche un impegno verso il territorio. – ha dichiarato il direttore di Confcommercio La Spezia Roberto Martini – Molinari Forniture è un presidio storico, riconosciuto per la qualità del servizio e la cura del cliente. Rilevare l’attività significa tutelare un pezzo importante del tessuto commerciale spezzino. Un plauso va ai ragazzi che hanno deciso di raccogliere questa eredità e di investire nel commercio locale, credendo nel valore delle relazioni, nel contatto diretto e nel servizio su misura che solo una realtà radicata nel territorio può offrire».