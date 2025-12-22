Si è svolta oggi, presso lo stabilimento di Muggiano (La Spezia), la cerimonia di consegna della Mpcs (Multipurpose Combat Ship Ppa) Kri Prabu Siliwangi-321, seconda di due unità combattenti multi-missione realizzate da Fincantieri per la marina militare indonesiana.

Alla cerimonia hanno partecipato l’ammiraglio Muhammad Ali, capo di Stato maggiore della Marina Indonesiana; l’ambasciatore d’indonesia in Italia, Junimart Girsang; l’ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, capo di Stato maggiore della Marina Militare, a sottolineare l’importanza della cooperazione tra i due Paesi nel settore della difesa navale. Per Fincantieri presenti l’amministratore delegato e direttore generale, Pierroberto Folgiero, e il direttore generale della divisione navi militari, Eugenio Santagata.

La consegna della Kri Prabu Siliwangi-321, pattugliatore polivalente d’altura segue quella della gemella Kri Brawijaya-320, avvenuta lo scorso luglio, completando così la fornitura delle due navi costruite da Fincantieri che andranno a costituire le unità combattenti maggiori della Marina Indonesiana, nonché le unità tecnologicamente più avanzate dell’Indo-Pacifico. Le due unità rappresentano un elemento strategico per la stabilità del quadrante dell’area asiatica e la tutela degli interessi nazionali indonesiani, consolidando ulteriormente la partnership tra Fincantieri e il Ministero della Difesa indonesiano.

Caratteristiche tecniche dell’unità

La Mpcs/Ppa è una classe di navi altamente versatile progettata per svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui operazioni di combattimento in prima linea, pattugliamento con capacità di soccorso in mare e operazioni di Protezione Civile. Inoltre, l’unità è in grado di impiegare imbarcazioni veloci tipo Rhib (Rigid Hull Inflatable Boat) tramite gru laterali o una rampa di alaggio situata a poppa.

143 metri di lunghezza fuori tutto;

Velocità oltre 31 nodi;

171 persone di equipaggio;

Dotata di impianto di propulsione combinato diesel e turbina a gas (Codag) e di un sistema di propulsione elettrica.