Chiusura debole per le Borse europee che attendono le decisioni banche centrali, prevedendo che la Fed tagli i tassi fino a due volte nel 2026 in seguito al rallentamento dell’inflazione negli Stati Uniti, mentre la Bce ha migliorato le stime sull’economia della zona euro. Perdurano inoltre le preoccupazioni per le tensioni geopolitiche le conseguenze delle imposte cinesi annunciate su molti prodotti lattiero-caseari europei. Milano segna -0,37%, Parigi -0,37%, Londra -0,32%, Francoforte -0,02%,

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 67 punti (variazione +3,56%, rendimento Btp 10 anni +3,57%, rendimento Bund 10 anni +2,90%).

Piazza Affari

A Milano svetta Diasorin (+4,66%) dopo l’annuncio di un buyback fino a 250 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione di Diasorin ha deliberato di sottoporre all’assemblea la proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie sino a un esborso complessivo di massimi 250 milioni di euro e, in ogni caso, per un quantitativo massimo non superiore a 4,5 milioni di azioni Diasorin, pari a circa l’8% del capitale sociale, finalizzato al successivo annullamento.L’operazione si propone di remunerare gli azionisti migliorando il total shareholder return dell’azione Diasorin. In coda Stellantis (-4,63%).

Energia

In rialzo il petrolio, il Brent e’ salito a 61,6 dollari al barile (+1,9%) e il Wti ha toccato i 57,6 dollari (+2%). Il gas Ttf di Amsterdam è in calo a 27,7 euro per megawattora (-1,6%).

Valute

L’euro/dollaro si attesta a 1,1761 (da 1,1716 di venerdi’). Euro/yen a 184,6 (da 184,4) e dollaro/yen a 156,9 (da 157,4). L’oro spot è salito a 4.433 dollari l’oncia – +2,2%, Anche l’argento spot sale(+1,9%). Bitcoin in rialzo sui 90.000 dollari (+1,7%).