Il consiglio di amministrazione di Iren ha designato in qualità di consigliere e amministratore delegato di Iren Mercato spa Paolo Robutti (già deputy della medesima). La nomina è arrivata a conclusione del processo volto all’avvicendamento nel ruolo di amministratore delegato di Iren Mercato, attualmente ricoperto da Gianluca Bufo, amministratore delegato e direttore generale di Iren, e su proposta dello stesso Bufo.

Nei prossimi giorni, gli organi competenti di Iren Mercato prenderanno atto delle dimissioni di Bufo e provvederanno con la relativa sostituzione sulla base della suddetta designazione con efficacia dal 1 gennaio 2026.

Il board di Iren Mercato sarà pertanto formato da: Luigino Montarsolo (presidente), Paolo Robutti (amministratore delegato) e Giulio Prando (consigliere).