Con la recente firma di due contratti dal valore complessivo di oltre 120 milioni di dollari, Leonardo è al centro di due importanti progetti che stanno migliorando il funzionamento di primari aeroporti negli Stati Uniti. Gli accordi riguardano il rinnovamento dei sistemi di gestione dei bagagli negli aeroporti di Houston Hobby, in Texas, e Melbourne Orlando, in Florida, e si basano su soluzioni di automazione sviluppate nello storico sito industriale di Genova Sestri Ponente.

A Houston Hobby, uno degli aeroporti più trafficati del Paese, Leonardo realizzerà un rifacimento completo del sistema di smistamento dei bagagli, rendendo le operazioni più moderne, affidabili e capaci di sostenere la crescita del traffico aereo, senza interrompere le attività quotidiane dello scalo.

All’aeroporto di Melbourne Orlando, il progetto ha permesso di ridurre i costi di costruzione di circa il 16% e di anticipare la conclusione dei lavori di sei mesi, migliorando al tempo stesso l’organizzazione degli spazi e l’esperienza dei passeggeri.

Alla base di entrambi i progetti c’è la tecnologia “MBHS Cross-Belt Sorter”, sviluppata a Genova, che consente di movimentare i bagagli in modo più rapido e preciso rispetto ai sistemi tradizionali. Questo approccio riduce il rischio di danneggiamenti e smarrimenti, migliora la puntualità e rende l’intero processo più fluido per passeggeri e operatori. Leonardo è stata la prima azienda a portare questa tecnologia negli aeroporti statunitensi, contribuendo a innovare un settore storicamente legato a soluzioni non automatizzate.

Le soluzioni di automazione sono inoltre fortemente integrate con tecnologie digitali avanzate, come sensori IoT e sistemi di Intelligenza Artificiale, che permettono di monitorare le operazioni in tempo reale, prevedere eventuali problemi e ottimizzare la manutenzione. Questo si traduce in maggiore affidabilità, minori consumi energetici e un impatto ambientale ridotto.

I progetti in corso a Houston e Melbourne si affiancano ad altre installazioni di rilievo negli Stati Uniti, come l’aeroporto internazionale di Denver e il nuovo terminal Msc Crociere di Miami, che rappresenta il primo esempio al mondo di applicazione della tecnologia di smistamento bagagli sviluppata a Genova in un terminal croceristico.