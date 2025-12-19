Borsa europee in rialzo, spinte dall’andamento positivo di Wall Street dove vola il Nasdaq e Oracle viaggia oltre il +7% dopo l’annuncio di una joint venture con TikTok. Milano segna +0,66%, Madrid +0,22%, Francoforte +0,37%, Parigi +0,01%, Londra +0,61%,
Spread Btp//Bund
Spread Btp//Bund a 65 punti variazione-0,23%, rendimento Btp 10 anni+3,55%, rendimento Bund 10 anni +2,90%)
Piazza Affari
A Milano in testa al listio principale si è collocata Saipem (+1,97%), seguita da Leonardo (+1,90%). In coda Cucinelli (-2,06%), negativi anche a Moncler (-1,26%), Tenaris (-1,49%), Campari (-1,25%). Fuori dal listino principale continua il rally di Juventus Fc (+7,2%) con il mercato che punta su un rilancio da parte di Tether all’offerta formalizzata a Exor per il controllo del club.
Valute
Euro/dollaro a 1,1716 (da 1,1723 della chiusura precedente), euro/yen a 184,4 (da 182,3) e dollaro/yen a 157,4 (da 156,2). Oro spot +0,3% a 4.340 dollari, viaggia in rialzo il Bitcoin a 88.300 dollari (+4,4%).
Energia
In rialzo il petrolio con il Brent +0,5% a 60,1 dollari e Wti +0,3% a 56,3 dollari. Il gas al Ttf +2% a 28,2 euro per megawattora.
