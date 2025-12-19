In seguito all’accordo stipulato tra la Giunta regionale e i Medici di Medicina Generale che prevede l’apertura dello studio del medico di assistenza primaria a ciclo di scelta nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 dicembre, al fine di offrire alla popolazione un punto appropriato di riferimento assistenziale per tutte quelle prestazioni gestibili ordinariamente in sede ambulatoriale del Mmg, Asl 5 comunica gli studi dei professionisti che saranno aperti durante le due giornate in tutti e tre i distretti:

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 17

20/12 ore 8-12 Dott. Enrico Lazzerini Via Aurelia Nord, 1 Beverino

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.18

20/12 ore 8-12 Dott. Luca Avogaro Viale Italia, 475 La Spezia

20/12 ore 8-12 Dott.sa Erica Guaragna Via Fieschi, 238 La Spezia

20/12 ore 8-12 Dott. Rosario Leotta Via Francesco Crispi, 103 La Spezia

20/12 ore 14-17 Dott. Rossano Bertani Corso Cavour, 339 La Spezia

20/12 ore 14-17 Dott.sa Viviana Caputo Corso Cavour, 270 La Spezia

20/12 ore 8-12 Dott. Pier Celestino Saulino Viale Italia, 475 La Spezia

21/12 ore 8-12 Dott.ssa Annalisa Burroni Via Napoli, 45 La Spezia

21/12 ore 8-12 Dott. Saverio Ricci Via Sarzana, 1006 La Spezia

21/12 ore 14-17 Dott.ssa Annalisa Burroni Via Napoli, 45 La Spezia

21/12 ore 14-17 Dott.sa Maria Serena Pietra Via Buonviaggio, 149 La Spezia

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.19

20/12 ore 8-12 Dott.ssa Maria Pia Ferrara Via Castagno, 1 Luni

20/12 ore 14-17 Dott. Mara Pinelli Via della Pace, snc Castelnuovo Magra

21/12 ore 8-12 Dott.sa Chiara Trombella Viale Della Pace, snc Castelnuovo Magra

21/12 ore 14-17 Dott. Maurizio Lutman Via della Pace, 1 Castelnuovo Magra