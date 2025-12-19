Anche per il periodo delle Festività Natalizie 2025 Asl 2 attiva la rete di ambulatori dedicati alla gestione della “bassa complessità di cura”, con l’obiettivo di ottimizzare i flussi nei Pronto Soccorso ed evitare che casi non urgenti rallentino il trattamento delle emergenze più gravi.

Questi ambulatori saranno operativi presso gli ospedali San Paolo e Santa Corona, vicino ai pronto soccorso. In aggiunta, saranno attive altre due sedi: ad Alassio, presso Alassio Salute, in Vico della Chiusetta e a Varazze, presso lo Studio Ebinobi di via Carattino.

Sedi, giorni e orari di attività degli ambulatori a bassa complessità

Dicembre

Savona: Ospedale San Paolo

20 e 21 dicembre, dalle 14 alle 19

27 e 28 dicembre, dalle 14 alle 19

Pietra Ligure: Ospedale Santa Corona

20 e 21 dicembre, dalle 14 alle 19

26, 27 e 28 dicembre, dalle 14 alle 19

Alassio: Ambulatorio Salute (vico della Chiusetta, 14)

20 e 21 dicembre, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

25, 26, 27 e 28 dicembre, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

Varazze: Ambulatorio Ebinobi (via Carattino, 39)

20 e 21 dicembre, dalle 14 alle 19

25 dicembre, dalle 8 alle 11

26, 27 e 28 dicembre, dalle 14 alle 19

Gennaio

Savona: Ospedale San Paolo

1 e 3 gennaio, dalle 14 alle 19

4 e 6 gennaio, dalle 14 alle 19

Pietra Ligure: Ospedale Santa Corona

1 e 3 gennaio, dalle 14 alle 19

4 e 6 gennaio, dalle 14 alle 19

Alassio: Ambulatorio Salute (vico della Chiusetta, 14)

1 e 3 gennaio, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

4 e 6 gennaio, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

Varazze: Ambulatorio Ebinobi (via Carattino, 39)

1 gennaio, dalle 14 alle 19

3 gennaio, dalle 9 alle 14

4 e 6 gennaio, dalle 14 alle 19