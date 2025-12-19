Anche per il periodo delle Festività Natalizie 2025 Asl 2 attiva la rete di ambulatori dedicati alla gestione della “bassa complessità di cura”, con l’obiettivo di ottimizzare i flussi nei Pronto Soccorso ed evitare che casi non urgenti rallentino il trattamento delle emergenze più gravi.
Questi ambulatori saranno operativi presso gli ospedali San Paolo e Santa Corona, vicino ai pronto soccorso. In aggiunta, saranno attive altre due sedi: ad Alassio, presso Alassio Salute, in Vico della Chiusetta e a Varazze, presso lo Studio Ebinobi di via Carattino.
Sedi, giorni e orari di attività degli ambulatori a bassa complessità
Dicembre
Savona: Ospedale San Paolo
20 e 21 dicembre, dalle 14 alle 19
27 e 28 dicembre, dalle 14 alle 19
Pietra Ligure: Ospedale Santa Corona
20 e 21 dicembre, dalle 14 alle 19
26, 27 e 28 dicembre, dalle 14 alle 19
Alassio: Ambulatorio Salute (vico della Chiusetta, 14)
20 e 21 dicembre, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17
25, 26, 27 e 28 dicembre, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17
Varazze: Ambulatorio Ebinobi (via Carattino, 39)
20 e 21 dicembre, dalle 14 alle 19
25 dicembre, dalle 8 alle 11
26, 27 e 28 dicembre, dalle 14 alle 19
Gennaio
Savona: Ospedale San Paolo
1 e 3 gennaio, dalle 14 alle 19
4 e 6 gennaio, dalle 14 alle 19
Pietra Ligure: Ospedale Santa Corona
1 e 3 gennaio, dalle 14 alle 19
4 e 6 gennaio, dalle 14 alle 19
Alassio: Ambulatorio Salute (vico della Chiusetta, 14)
1 e 3 gennaio, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17
4 e 6 gennaio, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17
Varazze: Ambulatorio Ebinobi (via Carattino, 39)
1 gennaio, dalle 14 alle 19
3 gennaio, dalle 9 alle 14
4 e 6 gennaio, dalle 14 alle 19
