Borsa, apertura positiva: +0,59% il Ftse Mib

Apre in rialzo il Ftse Mib della Borsa di Milano: sale dello 0,59% a quota 47.806 con Stellantis che nel giorno dell’assemblea domina il listino (+2,9%). Bene anche Mediobanca (+1,39%), in attesa della riunione dei soci, e Amplifon che sale dell’1,79%.

L’Europa è positiva: Francoforte +1,07%, Londra +0,29%, Parigi +0,2%.

Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 97,16 dollari al barile con una flessione dell’1,79% mentre il Brent con consegna a giugno è scambiato a 98,44 dollari al barile con una riduzione dello 0,93%.

Prezzo dell’oro in aumento: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 4.765,8500 dollari l’oncia con una crescita dello 0,54% mentre l’oro con consegna a giugno (Comex) è scambiato a 4,787,90 dollari l’oncia con un avanzamento dello 0,43%.

Nei cambi euro poco mosso: è scambiato a 1,1763 dollari con una crescita dello 0,04% e a 187,1800 yen con una riduzione dello 0,17%.

Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni si stringe a 76,7 punti dai 79,5 della chiusura di lunedì. Il rendimento del titolo italiano è sceso al 3,81% e quello tedesco al 3,04%.