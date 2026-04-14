Bper Banca, la fusione con Popolare di Sondrio sarà efficace dal 20 aprile

Bper Banca e Banca Popolare di Sondrio hanno comunicato che, in data 13 aprile, è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Pop Sondrio in Bper, in esecuzione delle deliberazioni delle assemblee straordinarie dello scorso 12 marzo. Gli effetti civilistici della fusione decorreranno dal 20 aprile 2026. Ai fini contabili, le operazioni effettuate da Banca Popolare di Sondrio saranno imputate nel bilancio di Bper a partire dal 1° gennaio 2026. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali.

La fusione prevede l’applicazione del seguente rapporto di cambio: 1,45 azioni ordinarie Bper Banca, prive di indicazione del valore nominale, per ogni azione ordinaria BP Sondrio. La società incorporante procederà quindi all’emissione di 121.798.164 azioni ordinarie – nuove azioni Bper – prive di indicazione del valore nominale, con aumento del capitale sociale per 183.130.800,73 euro.

La fusione determinerà l’estinzione di Banca Popolare di Sondrio e, conseguentemente, le azioni ordinarie verranno revocate dalle negoziazioni su Euronext Milan.

Sul sito Bper Banca è presente una sezione dedicata ai clienti di Banca Popolare di Sondrio per accompagnarli nel passaggio e fornire tutte le informazioni utili.