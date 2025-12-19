Alstom annuncia di aver consegnato la 200ª locomotiva Traxx Universal. Prodotta nello storico stabilimento di Vado Ligure, la Traxx Universal, spiega Alstom, è “la piattaforma per locomotive a quattro assi più avanzata in Europa, progettata per offrire massima efficienza energetica, elevata capacità di trazione, design funzionale e manutenzione ottimizzata, per interventi ridotti e maggiore affidabilità e disponibilità”.

Tra le sue caratteristiche innovative, la tecnologia Ultimo Miglio che consente una transizione senza interruzioni dalla trazione elettrica alle tratte non elettrificate, come porti, aree industriali e terminal, aumentando la flessibilità operativa e riducendo i tempi di manovra.

La 200ª unità è stata consegnata a Mercitalia Rail, società di FS Logistix, protagonista nel 2017 del primo ordine di 40 locomotive. Da allora, oltre 10 tra operatori e società di leasing hanno scelto questa piattaforma all’avanguardia, portando il totale a più di 250 locomotive ordinate, di cui 115 dotate dell’opzione Ultimo Miglio.

Alla consegna erano presenti Maurizio Fanelli, direttore operativo Mercitalia Rail, Silvano Saba, site director Alstom Vado Ligure, Elisa Castellaro, customer director, più il team di progetto Alstom.